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إعلان تفاصيل "هايبر لوب" السعودية خلال مؤتمر "دافوس" في الصحراء

ستعلن شركة (Foster + Partners) البريطانية وشركة "Virgin Hyperloop One" ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن بعض تفاصيل إنشاء تقنية "هايبر لوب" لنقل الركاب في السعودية؛ وذلك خلال مؤتمر "دافووس" في الصحراء المقرر إقامته في الرياض، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة البريطانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنها انضمت إلى شركة "فيرجين هايبرلوب ون" في تطوير السرعة العليا، والعمل على إنشاء هذه التقنية الأحدث في وسائل النقل في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت الشركة إلى أن تقنية "الهايبرلوب" واحدة من المكونات الرئيسية في رؤية 2030 السعودية؛ حيث ستمكّن السكان والسياح من التنقل إلى جميع أنحاء المملكة بسرعات فائقة.

وكان كولين ريس نائب رئيس شركة "فيرجن هايبرلوب" قد أعلن في مارس الماضي، عن انطلاق أعمال الشركة في السعودية في 2020 لتدشين نظام هايبرلوب للنقل بسرعة 1200كم في الساعة.

ولفت إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اطلع على تقنية الهايبرلوب خلال زيارته لمقر الشركة في كاليفورنيا، كما تم إطلاق التجارب المعملية على النظام الذي يجسّد سباق السعودية مع الزمن من أجل مستقبل أفضل.

ويتوقع أن تستغرق الرحلة بين الرياض وجدة 50 دقيقة فقط، والرياض ومدينة القدية السياحية 7 دقائق؛ وفقًا لهذه التقنية الحديثة.

هايبر لوب دافووس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان تفاصيل "هايبر لوب" السعودية خلال مؤتمر "دافوس" في الصحراء
سبق

ستعلن شركة (Foster + Partners) البريطانية وشركة "Virgin Hyperloop One" ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن بعض تفاصيل إنشاء تقنية "هايبر لوب" لنقل الركاب في السعودية؛ وذلك خلال مؤتمر "دافووس" في الصحراء المقرر إقامته في الرياض، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة البريطانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنها انضمت إلى شركة "فيرجين هايبرلوب ون" في تطوير السرعة العليا، والعمل على إنشاء هذه التقنية الأحدث في وسائل النقل في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت الشركة إلى أن تقنية "الهايبرلوب" واحدة من المكونات الرئيسية في رؤية 2030 السعودية؛ حيث ستمكّن السكان والسياح من التنقل إلى جميع أنحاء المملكة بسرعات فائقة.

وكان كولين ريس نائب رئيس شركة "فيرجن هايبرلوب" قد أعلن في مارس الماضي، عن انطلاق أعمال الشركة في السعودية في 2020 لتدشين نظام هايبرلوب للنقل بسرعة 1200كم في الساعة.

ولفت إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اطلع على تقنية الهايبرلوب خلال زيارته لمقر الشركة في كاليفورنيا، كما تم إطلاق التجارب المعملية على النظام الذي يجسّد سباق السعودية مع الزمن من أجل مستقبل أفضل.

ويتوقع أن تستغرق الرحلة بين الرياض وجدة 50 دقيقة فقط، والرياض ومدينة القدية السياحية 7 دقائق؛ وفقًا لهذه التقنية الحديثة.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
11:12 AM

إعلان تفاصيل "هايبر لوب" السعودية خلال مؤتمر "دافوس" في الصحراء

A A A
خالد علي - الرياض
6
12,771

ستعلن شركة (Foster + Partners) البريطانية وشركة "Virgin Hyperloop One" ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن بعض تفاصيل إنشاء تقنية "هايبر لوب" لنقل الركاب في السعودية؛ وذلك خلال مؤتمر "دافووس" في الصحراء المقرر إقامته في الرياض، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة البريطانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنها انضمت إلى شركة "فيرجين هايبرلوب ون" في تطوير السرعة العليا، والعمل على إنشاء هذه التقنية الأحدث في وسائل النقل في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت الشركة إلى أن تقنية "الهايبرلوب" واحدة من المكونات الرئيسية في رؤية 2030 السعودية؛ حيث ستمكّن السكان والسياح من التنقل إلى جميع أنحاء المملكة بسرعات فائقة.

وكان كولين ريس نائب رئيس شركة "فيرجن هايبرلوب" قد أعلن في مارس الماضي، عن انطلاق أعمال الشركة في السعودية في 2020 لتدشين نظام هايبرلوب للنقل بسرعة 1200كم في الساعة.

ولفت إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اطلع على تقنية الهايبرلوب خلال زيارته لمقر الشركة في كاليفورنيا، كما تم إطلاق التجارب المعملية على النظام الذي يجسّد سباق السعودية مع الزمن من أجل مستقبل أفضل.

ويتوقع أن تستغرق الرحلة بين الرياض وجدة 50 دقيقة فقط، والرياض ومدينة القدية السياحية 7 دقائق؛ وفقًا لهذه التقنية الحديثة.

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