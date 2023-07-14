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"الصحة" تعلن تسجيل 2692 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 237803

كورونا.. إيران تسجل 179 وفاة والحصيلة ترتفع إلى 13211

2521 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال آخر 24 ساعة

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيران إلى 13211 حالة وفاة، بعد أن سجلت وفاة 179 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

سجلت السلطات الصحية 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع الحصيلة إلى 262173 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أن 3389 مصابًا في حالة صحية حرجة.

وقالت الوزارة إنها أجرت 2023079 فحص تشخيص كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" أضافت الوزارة أن 12 إقليمًا إيرانيًّا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، إیلام، بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، غلستان، مازندران، وهرمزغان.

ويوجد 13 إقليمًا آخر في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، طهران، أردبیل، إصفهان، البرز، خراسان جنوبي، وخراسان شمالي، سیستان وبلوشیستان، کرمان، كهكيلوية وبويرأحمد، لرستان، همدان، ویزد.

إيران فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. إيران تسجل 179 وفاة والحصيلة ترتفع إلى 13211
سبق

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيران إلى 13211 حالة وفاة، بعد أن سجلت وفاة 179 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

سجلت السلطات الصحية 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع الحصيلة إلى 262173 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أن 3389 مصابًا في حالة صحية حرجة.

وقالت الوزارة إنها أجرت 2023079 فحص تشخيص كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" أضافت الوزارة أن 12 إقليمًا إيرانيًّا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، إیلام، بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، غلستان، مازندران، وهرمزغان.

ويوجد 13 إقليمًا آخر في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، طهران، أردبیل، إصفهان، البرز، خراسان جنوبي، وخراسان شمالي، سیستان وبلوشیستان، کرمان، كهكيلوية وبويرأحمد، لرستان، همدان، ویزد.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
03:55 PM

كورونا.. إيران تسجل 179 وفاة والحصيلة ترتفع إلى 13211

2521 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال آخر 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيران إلى 13211 حالة وفاة، بعد أن سجلت وفاة 179 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

سجلت السلطات الصحية 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع الحصيلة إلى 262173 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أن 3389 مصابًا في حالة صحية حرجة.

وقالت الوزارة إنها أجرت 2023079 فحص تشخيص كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" أضافت الوزارة أن 12 إقليمًا إيرانيًّا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، إیلام، بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، غلستان، مازندران، وهرمزغان.

ويوجد 13 إقليمًا آخر في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، طهران، أردبیل، إصفهان، البرز، خراسان جنوبي، وخراسان شمالي، سیستان وبلوشیستان، کرمان، كهكيلوية وبويرأحمد، لرستان، همدان، ویزد.

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