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"بوابة الدرعية" تطلق مبادرة "أبنشدك_عن" تراث الدرعية

للتوعية بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ألغازًا أسبوعية بعنوان "أبنشدك_عن"، خلال شهر رمضان المبارك؛ للتوعية بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق في "جوهرة المملكة"، التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة قرون، بصفتها عاصمة الدولة السعودية الأولى، ومنطلق الوحدة، ومهد الملوك والأبطال.

ويبث حساب الهيئة، بالشراكة مع "تطبيق جاهز" كل يوم اثنين خلال الشهر الكريم، حلقات مصورة للراوي مشوح المشوح، تتضمن أسئلة وألغازًا عن المواقع التراثية في الدرعية التاريخية، والمعالم الشهيرة فيها، وقيمتها العالمية، إضافة إلى أسئلة عن الشخصيات المؤثرة في تاريخ الدرعية؛ وذلك بهدف توعية الشباب والأجيال الجديدة بقيمة الدرعية في بناء الثقافة السعودية الحالية وتوحيد المملكة.

وينال الفائزون جوائز يقدّمها شريك المبادرة "تطبيق جاهز"؛ حيث سيقدم 3 جوائز متنوعة في الحلقة الواحدة، تشجيعًا من هيئة تطوير بوابة الدرعية للمتفاعلين مع "أبنشدك عن"، التي تعد من التراث السعودي والنجدي في سرد ورواية الألغاز والفوازير في المجتمع وبين الأهل وفي الأحياء والحارات.

يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تتبنى عددًا من المبادرات المجتمعية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك بالشراكة مع "تطبيق جاهز" وغيره؛ خدمة لأهالي الدرعية والمهتمين بالثقافة والتراث التاريخي لجوهرة المملكة، والأجيال الشابة.

هيئة تطوير بوابة الدرعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بوابة الدرعية" تطلق مبادرة "أبنشدك_عن" تراث الدرعية
سبق

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ألغازًا أسبوعية بعنوان "أبنشدك_عن"، خلال شهر رمضان المبارك؛ للتوعية بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق في "جوهرة المملكة"، التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة قرون، بصفتها عاصمة الدولة السعودية الأولى، ومنطلق الوحدة، ومهد الملوك والأبطال.

ويبث حساب الهيئة، بالشراكة مع "تطبيق جاهز" كل يوم اثنين خلال الشهر الكريم، حلقات مصورة للراوي مشوح المشوح، تتضمن أسئلة وألغازًا عن المواقع التراثية في الدرعية التاريخية، والمعالم الشهيرة فيها، وقيمتها العالمية، إضافة إلى أسئلة عن الشخصيات المؤثرة في تاريخ الدرعية؛ وذلك بهدف توعية الشباب والأجيال الجديدة بقيمة الدرعية في بناء الثقافة السعودية الحالية وتوحيد المملكة.

وينال الفائزون جوائز يقدّمها شريك المبادرة "تطبيق جاهز"؛ حيث سيقدم 3 جوائز متنوعة في الحلقة الواحدة، تشجيعًا من هيئة تطوير بوابة الدرعية للمتفاعلين مع "أبنشدك عن"، التي تعد من التراث السعودي والنجدي في سرد ورواية الألغاز والفوازير في المجتمع وبين الأهل وفي الأحياء والحارات.

يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تتبنى عددًا من المبادرات المجتمعية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك بالشراكة مع "تطبيق جاهز" وغيره؛ خدمة لأهالي الدرعية والمهتمين بالثقافة والتراث التاريخي لجوهرة المملكة، والأجيال الشابة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
09:48 PM

"بوابة الدرعية" تطلق مبادرة "أبنشدك_عن" تراث الدرعية

للتوعية بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ألغازًا أسبوعية بعنوان "أبنشدك_عن"، خلال شهر رمضان المبارك؛ للتوعية بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق في "جوهرة المملكة"، التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة قرون، بصفتها عاصمة الدولة السعودية الأولى، ومنطلق الوحدة، ومهد الملوك والأبطال.

ويبث حساب الهيئة، بالشراكة مع "تطبيق جاهز" كل يوم اثنين خلال الشهر الكريم، حلقات مصورة للراوي مشوح المشوح، تتضمن أسئلة وألغازًا عن المواقع التراثية في الدرعية التاريخية، والمعالم الشهيرة فيها، وقيمتها العالمية، إضافة إلى أسئلة عن الشخصيات المؤثرة في تاريخ الدرعية؛ وذلك بهدف توعية الشباب والأجيال الجديدة بقيمة الدرعية في بناء الثقافة السعودية الحالية وتوحيد المملكة.

وينال الفائزون جوائز يقدّمها شريك المبادرة "تطبيق جاهز"؛ حيث سيقدم 3 جوائز متنوعة في الحلقة الواحدة، تشجيعًا من هيئة تطوير بوابة الدرعية للمتفاعلين مع "أبنشدك عن"، التي تعد من التراث السعودي والنجدي في سرد ورواية الألغاز والفوازير في المجتمع وبين الأهل وفي الأحياء والحارات.

يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تتبنى عددًا من المبادرات المجتمعية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك بالشراكة مع "تطبيق جاهز" وغيره؛ خدمة لأهالي الدرعية والمهتمين بالثقافة والتراث التاريخي لجوهرة المملكة، والأجيال الشابة.

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