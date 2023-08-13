النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تسجل 129 حالة جديدة بكورونا و26 وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات 95963 بينهم 55901  متعافٍ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و26 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و 5085 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر تسجل 129 حالة جديدة بكورونا و26 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و26 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و 5085 حالة وفاة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:35 AM

مصر تسجل 129 حالة جديدة بكورونا و26 وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات 95963 بينهم 55901  متعافٍ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
88

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و26 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و 5085 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,872
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,274
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,200
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,608

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة