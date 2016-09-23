"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546792 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 72 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535783 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8684 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2325 والحالات الحرجة 279حالة.
"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-09-23
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546792 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 72 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535783 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8684 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2325 والحالات الحرجة 279حالة.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
03:38 PM
"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546792 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 72 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535783 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8684 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2325 والحالات الحرجة 279حالة.