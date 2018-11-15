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"السيف" يعتلي عرش "رالي العلا نيوم" فئة T3 ويستعد لـ"دكار" بعد البشرى

أبدى سعادته بتحقيق الفوز رغم قوة المنافسة ومركبته "كانام X3" بمواصفات FIA

حقق سائق الراليات السعودي لفئة T3 الكابتن صالح السيف، المركزَ الأول في رالي "العلا نيوم"، بعد تصدّره جدول الترتيب لكافة جولات السباق، على متن مركبة من نوع كانام X3 المجهّزة بحسب مواصفات FIA.

ويتصدر "السيف" بطولة المملكة للراليات في هذه الفئة، بعد أن حقق المركز الأول في هذا السباق، وكذلك المركز الأول في رالي القصيم وعسير ٢٠١٩م.. كما أن لـ"السيف" العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات.

وأعرب "السيف" عن سعادته بتحقيق الفوز ومواصلة السباق رغم قوة المنافسة؛ حيث يستعد للمشاركة في "رالي دكار"، المزمع إقامته مطلعَ شهر يناير لعام ٢٠٢٠م في المملكة العربية السعودية؛ خصوصًا مع البشارة التي تلقاها من الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن الاتحاد سوف يقوم بدعم الذين حققوا مراكز متقدمة للمشاركة في رالي داكار؛ وذلك بتحمّل الاتحاد لرسوم التسجيل في رالي دكار، والتي تشكّل عبئًا على أغلب المتسابقين الراغبين في المشاركة.. مثمنًا للأمير هذا الدعم السخي.

العلا نيوم رالي العلا نيوم صالح السيف كانام X3

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السيف" يعتلي عرش "رالي العلا نيوم" فئة T3 ويستعد لـ"دكار" بعد البشرى
سبق

حقق سائق الراليات السعودي لفئة T3 الكابتن صالح السيف، المركزَ الأول في رالي "العلا نيوم"، بعد تصدّره جدول الترتيب لكافة جولات السباق، على متن مركبة من نوع كانام X3 المجهّزة بحسب مواصفات FIA.

ويتصدر "السيف" بطولة المملكة للراليات في هذه الفئة، بعد أن حقق المركز الأول في هذا السباق، وكذلك المركز الأول في رالي القصيم وعسير ٢٠١٩م.. كما أن لـ"السيف" العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات.

وأعرب "السيف" عن سعادته بتحقيق الفوز ومواصلة السباق رغم قوة المنافسة؛ حيث يستعد للمشاركة في "رالي دكار"، المزمع إقامته مطلعَ شهر يناير لعام ٢٠٢٠م في المملكة العربية السعودية؛ خصوصًا مع البشارة التي تلقاها من الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن الاتحاد سوف يقوم بدعم الذين حققوا مراكز متقدمة للمشاركة في رالي داكار؛ وذلك بتحمّل الاتحاد لرسوم التسجيل في رالي دكار، والتي تشكّل عبئًا على أغلب المتسابقين الراغبين في المشاركة.. مثمنًا للأمير هذا الدعم السخي.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
05:56 PM

"السيف" يعتلي عرش "رالي العلا نيوم" فئة T3 ويستعد لـ"دكار" بعد البشرى

أبدى سعادته بتحقيق الفوز رغم قوة المنافسة ومركبته "كانام X3" بمواصفات FIA

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق سائق الراليات السعودي لفئة T3 الكابتن صالح السيف، المركزَ الأول في رالي "العلا نيوم"، بعد تصدّره جدول الترتيب لكافة جولات السباق، على متن مركبة من نوع كانام X3 المجهّزة بحسب مواصفات FIA.

ويتصدر "السيف" بطولة المملكة للراليات في هذه الفئة، بعد أن حقق المركز الأول في هذا السباق، وكذلك المركز الأول في رالي القصيم وعسير ٢٠١٩م.. كما أن لـ"السيف" العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات.

وأعرب "السيف" عن سعادته بتحقيق الفوز ومواصلة السباق رغم قوة المنافسة؛ حيث يستعد للمشاركة في "رالي دكار"، المزمع إقامته مطلعَ شهر يناير لعام ٢٠٢٠م في المملكة العربية السعودية؛ خصوصًا مع البشارة التي تلقاها من الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن الاتحاد سوف يقوم بدعم الذين حققوا مراكز متقدمة للمشاركة في رالي داكار؛ وذلك بتحمّل الاتحاد لرسوم التسجيل في رالي دكار، والتي تشكّل عبئًا على أغلب المتسابقين الراغبين في المشاركة.. مثمنًا للأمير هذا الدعم السخي.

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