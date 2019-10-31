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بعد أسبوعين من وفاة "ضحية طريق غميقة".. والده يقرر تسلّم جثمانه ويوكل محامياً

فيما تسلّمت "نيابة الليث" ملف القضية ولا تزال التحقيقات جارية لكشف الملابسات

بعد مرور أسبوعين على وفاة الشاب "عمر" في حادث مروري مروع بطريق "الليث– غميقة"، قرر والده تسلّم جثمانه، اليوم الخميس، من مستشفى الليث العام والصلاة عليه بعد صلاة العصر في الجامع الكبير بمركز غميقة شرق محافظة الليث؛ وذلك بعد أن أوكل محامياً لمتابعة قضية ابنه مع الجهات الرسمية لحين انتهائها.

وكان الشاب "عمر" -رحمه الله- قد لقي مصرعه في حادث مروع بطريق "الليث– غميقة" بعد اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، وقد رفض والده تسلّم جثمانه؛ بحجة وجود شبهة جنائية تسببت في وقوع الحادث ووفاة ابنه.

وقد تسلمت النيابة العامة بالليث ملف القضية، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

طريق غميقة الليث مستشفى الليث العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أسبوعين من وفاة "ضحية طريق غميقة".. والده يقرر تسلّم جثمانه ويوكل محامياً
سبق

بعد مرور أسبوعين على وفاة الشاب "عمر" في حادث مروري مروع بطريق "الليث– غميقة"، قرر والده تسلّم جثمانه، اليوم الخميس، من مستشفى الليث العام والصلاة عليه بعد صلاة العصر في الجامع الكبير بمركز غميقة شرق محافظة الليث؛ وذلك بعد أن أوكل محامياً لمتابعة قضية ابنه مع الجهات الرسمية لحين انتهائها.

وكان الشاب "عمر" -رحمه الله- قد لقي مصرعه في حادث مروع بطريق "الليث– غميقة" بعد اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، وقد رفض والده تسلّم جثمانه؛ بحجة وجود شبهة جنائية تسببت في وقوع الحادث ووفاة ابنه.

وقد تسلمت النيابة العامة بالليث ملف القضية، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
11:20 AM

بعد أسبوعين من وفاة "ضحية طريق غميقة".. والده يقرر تسلّم جثمانه ويوكل محامياً

فيما تسلّمت "نيابة الليث" ملف القضية ولا تزال التحقيقات جارية لكشف الملابسات

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عوض الفهمي - الليث
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9,287

بعد مرور أسبوعين على وفاة الشاب "عمر" في حادث مروري مروع بطريق "الليث– غميقة"، قرر والده تسلّم جثمانه، اليوم الخميس، من مستشفى الليث العام والصلاة عليه بعد صلاة العصر في الجامع الكبير بمركز غميقة شرق محافظة الليث؛ وذلك بعد أن أوكل محامياً لمتابعة قضية ابنه مع الجهات الرسمية لحين انتهائها.

وكان الشاب "عمر" -رحمه الله- قد لقي مصرعه في حادث مروع بطريق "الليث– غميقة" بعد اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، وقد رفض والده تسلّم جثمانه؛ بحجة وجود شبهة جنائية تسببت في وقوع الحادث ووفاة ابنه.

وقد تسلمت النيابة العامة بالليث ملف القضية، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

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