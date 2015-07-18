النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور" يُطيح بسائق شاحنة بلدية مكة الذي عاكس اتجاه السير

كانت الأمانة قد تَوَعّدته.. ستطبق بحقه العقوبات المقررة في النظام

ألقى مرور العاصمة المقدسة، القبض على قائد شاحنة البلدية الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": مرور العاصمة المقدسة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد توعدت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أحد قائدي المركبة المخصصة للنفايات التي تتبع الأمانة، باتخاذ الإجراء اللازم حيال عكسها شارعًا رئيسيًّا بمكة.

ووثق مواطن -عبر مقطع فيديو- إحدى سيارات أمانة العاصمة المقدسة المخصصة لرفع النفايات، وهي تعكس شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة؛ بالتحديد خلف مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم.

وكتب المواطن: "‏بلاغ للمرور، بلاغ لأمانة العاصمة المقدسة، سيارة البلدية تعكس خط شارع رئيسي اليوم 7:15 صباحًا.. الشارع خلف مدينة الملك عبدالله الطبية.. بكل استهتار تُعرّض أرواح الناس للتهلكة".

وقالت "الأمانة" في ردها: "‏‎‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم، ونَسعد بخدمتكم في كل وقت"؛ فيما ردت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلةً: "‏‎‎‎مرحبًا بك، سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور" يُطيح بسائق شاحنة بلدية مكة الذي عاكس اتجاه السير
سبق

ألقى مرور العاصمة المقدسة، القبض على قائد شاحنة البلدية الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": مرور العاصمة المقدسة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد توعدت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أحد قائدي المركبة المخصصة للنفايات التي تتبع الأمانة، باتخاذ الإجراء اللازم حيال عكسها شارعًا رئيسيًّا بمكة.

ووثق مواطن -عبر مقطع فيديو- إحدى سيارات أمانة العاصمة المقدسة المخصصة لرفع النفايات، وهي تعكس شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة؛ بالتحديد خلف مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم.

وكتب المواطن: "‏بلاغ للمرور، بلاغ لأمانة العاصمة المقدسة، سيارة البلدية تعكس خط شارع رئيسي اليوم 7:15 صباحًا.. الشارع خلف مدينة الملك عبدالله الطبية.. بكل استهتار تُعرّض أرواح الناس للتهلكة".

وقالت "الأمانة" في ردها: "‏‎‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم، ونَسعد بخدمتكم في كل وقت"؛ فيما ردت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلةً: "‏‎‎‎مرحبًا بك، سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة".

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
12:43 PM

"المرور" يُطيح بسائق شاحنة بلدية مكة الذي عاكس اتجاه السير

كانت الأمانة قد تَوَعّدته.. ستطبق بحقه العقوبات المقررة في النظام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,839

ألقى مرور العاصمة المقدسة، القبض على قائد شاحنة البلدية الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": مرور العاصمة المقدسة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد توعدت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أحد قائدي المركبة المخصصة للنفايات التي تتبع الأمانة، باتخاذ الإجراء اللازم حيال عكسها شارعًا رئيسيًّا بمكة.

ووثق مواطن -عبر مقطع فيديو- إحدى سيارات أمانة العاصمة المقدسة المخصصة لرفع النفايات، وهي تعكس شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة؛ بالتحديد خلف مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم.

وكتب المواطن: "‏بلاغ للمرور، بلاغ لأمانة العاصمة المقدسة، سيارة البلدية تعكس خط شارع رئيسي اليوم 7:15 صباحًا.. الشارع خلف مدينة الملك عبدالله الطبية.. بكل استهتار تُعرّض أرواح الناس للتهلكة".

وقالت "الأمانة" في ردها: "‏‎‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم، ونَسعد بخدمتكم في كل وقت"؛ فيما ردت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلةً: "‏‎‎‎مرحبًا بك، سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة".

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,082
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,145
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,005
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,059

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة