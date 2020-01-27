"سوالف الأولين" في ديوانية نادي "عرقة".. و"حينا بلا تدخين" في "أبي أمامة الباهلي"

في برامج نوعية لأندية الحي الترفيهية بالرياض

أقام نادي الحي الترفيهي التعليمي بثانوية عرقة أمسية ثقافية بعنوان "سوالف الأولين". وكانت الأمسية من تقديم ناصر بن إبراهيم المدعج، وذلك في ديوانية النادي، بحضور عدد من أهالي الحي، ونخبة من طلاب النادي.

وتطرق "المدعج" خلال الحديث عن الزمن الجميل الذي سماه زمن الطيبين، ونقل للطلاب وأولياء الأمور صورة من تراث الأجداد؛ ما أذكى عبق الماضي، وأعادهم لتلك الأيام الجميلة بالعديد من قصص الكفاح التي عاشها الأولون؛ إذ ألهم بها الطلاب، وعزز لديهم جانب الطموح وشكر النعمة التي نرفل بها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وفي ختام اللقاء قدَّم مدير النادي درعًا للمعلم ناصر المدعج شاكرًا له تقديم الأمسية التي تأتي ضمن فعاليات برنامج "المدهال" المقام في نادي الحي بثانوية عرقة، وتضمنت عددًا من الصور الإنسانية والأخلاق النبيلة في التراث السعودي لتعزيز القيم الإيجابية لدى الطلاب، والقدوات الحسنة.

وتتواصل البرامج والأنشطة التي تقدمها أندية الحي في تعليم الرياض لمرتاديها؛ إذ أقام نادي حي ابن سيرين برنامجًا رياضيًّا لمهارات تسديد ضربات الجزاء، شارك فيه ٣٥ طالبًا في الصالة الرياضية بمقر النادي.

وهدف البرنامج لتدريب الطلاب كيفية تنفيذ الركلات بطريقة صحيحة، واختيار الزاوية المناسبة قبل تنفيذ الركلة.

وفي نادي أبي أمامة الباهلي أقام النادي برنامجًا توعويًّا بعنوان (حينا بلا تدخين)، استهدف بعض مرتادي النادي، وأولياء الأمور المدخنين. والبرنامج عبارة عن مسابقة توعوية بمشاركة الأسرة، وتم توزيعها على أعضاء النادي، ثم فرز الفائزين وتكريمهم.