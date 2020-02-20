سُحُب ممطرة على الباحة.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" يحذّر

مطالبات بعدم التنزه في الأودية واتباع التعليمات والإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ7 مساءً: مدينة الباحة ومحافظات: (المخواة، وبلجرشي، وقلوة والمراكز التابعة لها).

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، مطالباتها للمواطنين والمقيمين، بأهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول؛ داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة؛ وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.