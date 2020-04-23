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لا وفيات لليوم الخامس على التوالي.. الصين تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا

تواصل تسجيل المعدلات المنخفضة في الإصابات

سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس، بأن من بين الحالات العشر الأحدث، هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة؛ فضلًا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.

الصين فيروس كورونا الجديد

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لا وفيات لليوم الخامس على التوالي.. الصين تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا
سبق

سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس، بأن من بين الحالات العشر الأحدث، هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة؛ فضلًا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:41 AM

لا وفيات لليوم الخامس على التوالي.. الصين تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا

تواصل تسجيل المعدلات المنخفضة في الإصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس، بأن من بين الحالات العشر الأحدث، هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة؛ فضلًا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.

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