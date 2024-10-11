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النصر يكسب قضيته ضد الباراغوياني "أيالا" وناديه برشلونة

كسب نادي النصر قضيته ضد اللاعب الباراغوياني فيكتور أيالا وناديه برشلونة لعدم التزامه بالعقد المبرم بين الطرفَيْن، وتوقيعه مع ناديه الإكوادوري.

وكشف القانوني أحمد الأمير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن حكم الاتحاد الدولي "فيفا" في القضية المنظورة بين نادي النصر ولاعبه السابق فيكتور أيالا.

وكتب الأمير عبر حسابه: "النصر يكسب قضيته ضد اللاعب الباراغوياني فيكتور أيالا وناديه برشلونة الإكوادوري بقرار صادر عن فض (المنازعات الدولية). واللاعب وناديه برشلونة يستأنفان ضد القرار أمام (كاس)".

وأوضح الأمير في تغريدته: "استئناف اللاعب وناديه مجرد شراء وقت لا أكثر، وسوف يصدر الحكم من (كاس) لصالح النصر".

وكان أيالا قد انتقل إلى نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية 2016 مقابل مليونَي دولار بعد شراء بطاقته الدولية من نادي لانوس الأرجنتيني.

ورفع نادي النصر قضية ضد فيكتور أيالا كونه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين بعد أن تعاقد مع برشلونة الإكوادوري، كما أن اللاعب طالب إدارة النصر بتسديد مستحقاته المتأخرة عن الفترة التي مثل فيها النصر بين شهرَي أغسطس 2016 ومايو 2017.

ورفض اللاعب حينها العودة إلى السعودية على الرغم من بقاء موسم كامل في عقده مع النصر. وسمح له "فيفا" بالتعاقد مع نادٍ جديد حتى يتم النظر في القضية المرفوعة عليه من نادي النصر كونه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يكسب قضيته ضد الباراغوياني "أيالا" وناديه برشلونة
سبق

كسب نادي النصر قضيته ضد اللاعب الباراغوياني فيكتور أيالا وناديه برشلونة لعدم التزامه بالعقد المبرم بين الطرفَيْن، وتوقيعه مع ناديه الإكوادوري.

وكشف القانوني أحمد الأمير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن حكم الاتحاد الدولي "فيفا" في القضية المنظورة بين نادي النصر ولاعبه السابق فيكتور أيالا.

وكتب الأمير عبر حسابه: "النصر يكسب قضيته ضد اللاعب الباراغوياني فيكتور أيالا وناديه برشلونة الإكوادوري بقرار صادر عن فض (المنازعات الدولية). واللاعب وناديه برشلونة يستأنفان ضد القرار أمام (كاس)".

وأوضح الأمير في تغريدته: "استئناف اللاعب وناديه مجرد شراء وقت لا أكثر، وسوف يصدر الحكم من (كاس) لصالح النصر".

وكان أيالا قد انتقل إلى نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية 2016 مقابل مليونَي دولار بعد شراء بطاقته الدولية من نادي لانوس الأرجنتيني.

ورفع نادي النصر قضية ضد فيكتور أيالا كونه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين بعد أن تعاقد مع برشلونة الإكوادوري، كما أن اللاعب طالب إدارة النصر بتسديد مستحقاته المتأخرة عن الفترة التي مثل فيها النصر بين شهرَي أغسطس 2016 ومايو 2017.

ورفض اللاعب حينها العودة إلى السعودية على الرغم من بقاء موسم كامل في عقده مع النصر. وسمح له "فيفا" بالتعاقد مع نادٍ جديد حتى يتم النظر في القضية المرفوعة عليه من نادي النصر كونه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
01:22 AM

النصر يكسب قضيته ضد الباراغوياني "أيالا" وناديه برشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب نادي النصر قضيته ضد اللاعب الباراغوياني فيكتور أيالا وناديه برشلونة لعدم التزامه بالعقد المبرم بين الطرفَيْن، وتوقيعه مع ناديه الإكوادوري.

وكشف القانوني أحمد الأمير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن حكم الاتحاد الدولي "فيفا" في القضية المنظورة بين نادي النصر ولاعبه السابق فيكتور أيالا.

وكتب الأمير عبر حسابه: "النصر يكسب قضيته ضد اللاعب الباراغوياني فيكتور أيالا وناديه برشلونة الإكوادوري بقرار صادر عن فض (المنازعات الدولية). واللاعب وناديه برشلونة يستأنفان ضد القرار أمام (كاس)".

وأوضح الأمير في تغريدته: "استئناف اللاعب وناديه مجرد شراء وقت لا أكثر، وسوف يصدر الحكم من (كاس) لصالح النصر".

وكان أيالا قد انتقل إلى نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية 2016 مقابل مليونَي دولار بعد شراء بطاقته الدولية من نادي لانوس الأرجنتيني.

ورفع نادي النصر قضية ضد فيكتور أيالا كونه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين بعد أن تعاقد مع برشلونة الإكوادوري، كما أن اللاعب طالب إدارة النصر بتسديد مستحقاته المتأخرة عن الفترة التي مثل فيها النصر بين شهرَي أغسطس 2016 ومايو 2017.

ورفض اللاعب حينها العودة إلى السعودية على الرغم من بقاء موسم كامل في عقده مع النصر. وسمح له "فيفا" بالتعاقد مع نادٍ جديد حتى يتم النظر في القضية المرفوعة عليه من نادي النصر كونه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين.

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