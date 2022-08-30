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"سندي" يشرف على انطلاقة العام التدريبي الجديد لتقنية العاصمة المقدسة

ثمَّن جهود منسوبي الكلية على تفانيهم بالعمل ودعمهم لأبنائنا المسجلين حديثاً

أشرف عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة المهندس هاني سندي على انطلاقة العام التدريبي الجديد، وهنأ جميع منسوبي الكلية من أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية والمتدربين بعودتهم للميدان التدريبي، وثمن جهود منسوبي الكلية على تفانيهم بالعمل ودعمهم لأبنائنا المتدربين المسجلين حديثاً وتذليل الصعوبات لهم وإرشادهم بالاجراءات الاحترازية وفق توجيهات ديوان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول اشتمل على قسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.


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"سندي" يشرف على انطلاقة العام التدريبي الجديد لتقنية العاصمة المقدسة
سبق

أشرف عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة المهندس هاني سندي على انطلاقة العام التدريبي الجديد، وهنأ جميع منسوبي الكلية من أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية والمتدربين بعودتهم للميدان التدريبي، وثمن جهود منسوبي الكلية على تفانيهم بالعمل ودعمهم لأبنائنا المتدربين المسجلين حديثاً وتذليل الصعوبات لهم وإرشادهم بالاجراءات الاحترازية وفق توجيهات ديوان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول اشتمل على قسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.


30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
12:19 AM

"سندي" يشرف على انطلاقة العام التدريبي الجديد لتقنية العاصمة المقدسة

ثمَّن جهود منسوبي الكلية على تفانيهم بالعمل ودعمهم لأبنائنا المسجلين حديثاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أشرف عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة المهندس هاني سندي على انطلاقة العام التدريبي الجديد، وهنأ جميع منسوبي الكلية من أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية والمتدربين بعودتهم للميدان التدريبي، وثمن جهود منسوبي الكلية على تفانيهم بالعمل ودعمهم لأبنائنا المتدربين المسجلين حديثاً وتذليل الصعوبات لهم وإرشادهم بالاجراءات الاحترازية وفق توجيهات ديوان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول اشتمل على قسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.


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