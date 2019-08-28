محلل لسباقات الهجن يُطالب بمختبر للإنتاج والتلقيح الاصطناعي جينيًّا

أكد أن الإبل مورد اقتصادي.. ودعا إلى المحافظة على سلالاتها المميزة

طالَبَ عضو الجمعية السعودية للمحافظة على التراث والمحلل الفني لسباقات الهجن، مخلد العتيبي، بإنشاء مختبرات علمية ومراكز وطنية لحفظ السلالات العربية الأصيلة من الهجن والإبل بشكل عام، ومركز لإنتاج الهجن، تعمل على التلقيح الاصطناعي والجيني الوراثي للهجن التي تتميز بالصفات المكتسبة من السرعة وقوة التحمل، وكذلك مركز للإبل المزاين والجمال.

وشدد على ضرورة إقامة مزادات خاصة لتداول إنتاج المختبرات، لتكون عائدًا اقتصاديًّا وثروة لا يُستهان بها في ظل الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للإبل، وتأسيس نادي الإبل والاتحاد السعودي للهجن والدعم الكبير لهذه الثروة الغالية التي تحمل رمزًا لهويتنا ومكانة لدى الجميع والإسهام في نشر ثقاقتنا عبر العالم، وأهميتها في تاريخ المجتمع السعودي.

وقال "العتيبي": يجب أن تكون المختبرات مجهّزة بأحدث المعدات اللازمة لعمليات إنتاج الأبحاث، ويضم المختبر أحدثَ المعدات والأجهزة المستخدمة في تقنيات نقل وزراعة الأجنّة، وعمل خط إنتاج واحتضان أفضل أنواع الزمول في المركز الذي نطمح لإنشائه، ويحمل اسم مؤسس هذا البلاد الملك عبدالعزيز.

وقال: ما شاهدناه خلال هذا العام من نقلة نوعية للإبل على صعيد تأسيس المنظمة الدولية للإبل بحضور ممثلي ٩٦ دولة على مستوى العالم في العاصمة الرياض، يبرز إعطاء أولوية واهتمام لتحقيق التطور في الجوانب المعنوية والمعرفية والفنية والمهارات الأساسية للإبل وأنشطتها، والارتقاء بجميع النواحي الفنية والثقافية والاجتماعية، وتنمية المواهب في مجال الإبل وأنشطتها وصناعتها وعلومها، وكذلك ضمن بنود ميثاق المنظمة وتحقيق إنشاء مراكز البحث العلمي، وتوفير الخبرات الفنية أولى الاهتمامات، إضافة إلى تقديم المعونات والمنح للباحثين والدارسين في أنواع العلوم والدراسات الخاصة بالإبل من ألوان المعرفة والثقافة المختلفة، والمساهمة في بناء معرفة عالمية.

وأضاف "العتيبي": الإبل مصدر غذائي دائم وعائد اقتصادي، ويجب الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث حول الإبل؛ لتصبح موردًا اقتصاديًّا مهمًّا ورافدًا حيويًّا للمقومات الاقتصادية للدول العربية، بزيادة أعدادها وتطوير قدراتها الإنتاجية حتى تستطيع المساهمة بقدر ملموس في الإنتاج القومي من اللحوم الحمراء والألبان ومنتجاتها إضافة إلى اقتنائها وجعلها عائدًا اقتصاديًّا، والمنافسة بها في المهرجانات والأنشطة التي تنظمها الدول.