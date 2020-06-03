السليمي: الأكاديمية مستمرة في تقديم الأنشطة التطويرية للقيادات الإدارية الحكومية

نظّمت مؤتمرات إلكترونية ومحاضرات بمشاركة خبراء ومفكرين في القيادة والإدارة

أوضح مدير عام أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة الدكتور صلاح بن جهيم السليمي، أن الأكاديمية منذ بداية جائحة كورونا، عَمِلت على تشغيل كامل طاقتها لتقديم وتنفيذ حزمة من أنشطة التطوير القيادي عن بُعد، بما يتناسب مع الظروف الحالية التي يعيشها العالم أجمع؛ وذلك انعكاسًا للدعم الكبير والمباشر الذي تتلقاه الأكاديمية من مدير عام المعهد الدكتور مشبب بن عايض القحطاني مشكورًا، وتذليله كل الصعوبات والعقبات منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة؛ مما جعلها تصل إلى هذا المستوى من الأداء العالي.

وأضاف أن أنشطة الأكاديمية تنوعت ما بين الحلقات التي اشتملت على التطبيقات العلمية والنقاشات التخصصية العميقة والتمارين الجماعية وغيرها؛ وذلك من خلال الحلول التقنية المتقدمة التي يمتلكها المعهد. كما قدمت الأكاديمية مجموعة من المؤتمرات الإلكترونية والمحاضرات التي قدّمها نخبة من الخبراء والمفكرين في مجالات القيادة والإدارة.

وأشار الدكتور السليمي إلى أن الأكاديمية مستمرة في تقديم الأنشطة التطويرية خلال الفترة القادمة بما يلبي الاحتياجات التطويرية للقيادات، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة ضمن مبادرة المعهد، تنمية إدارية مستمرة؛ وذلك بشكل متسق مع التدابير الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة. حيث تنفذ الأكاديمية -خلال هذا الأسبوع- مجموعة من الحلقات التطبيقية في عدة مجالات ومنها (التأثير القيادي، القيادة الاستراتيجية، إدارة الأزمات، إدارة الوقت، إدارة الاجتماعات، التحفيز، قيادة التغيير، تنمية مهارات الاتصال الإداري، وأخلاقيات وقيم القائد)، وقد التحق بها قرابة (300) مشارك ومشاركة من القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية؛ منهم (77%) من القيادات الرجالية و(23%) من القيادات النسائية.

وفي ختام تصريحه، قدّم الدكتور السليمي شكره وامتنانه للقيادة الحكيمة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على دعمهم السخي واللا محدود لمختلف قطاعات الدولة، والذي -بلا شك- يمكّنها من تقديم خدماتها بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة للمضيّ قدمًا بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030.

كما قدّم شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على الاهتمام الذي يوليه لنشاط تطوير القيادات الإدارية.