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"أرامكو" تشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب

قالت: معاً نصنع التاريخ ونتطلع لمستقبل واعد

قدّمت شركة "أرامكو" الشكر للملايين على ثقتهم بالاكتتاب العام في طرح شركة أرامكو الأولي للأفراد.

وقالت "أرامكو" في تغريدة لها: نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح "أرامكو" الأوليّ للأفراد.. معاً نصنع التاريخ، ونتطلع لمستقبل واعد.

وكان عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ بنهاية اليوم الأخير 4.9 ملايين مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال، وبلغت نسبة التغطية 148 %، وسيستمر اكتتاب شريحة المؤسسات حتى 4 ديسمبر 2019.

أرامكو السعودية اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب
سبق

قدّمت شركة "أرامكو" الشكر للملايين على ثقتهم بالاكتتاب العام في طرح شركة أرامكو الأولي للأفراد.

وقالت "أرامكو" في تغريدة لها: نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح "أرامكو" الأوليّ للأفراد.. معاً نصنع التاريخ، ونتطلع لمستقبل واعد.

وكان عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ بنهاية اليوم الأخير 4.9 ملايين مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال، وبلغت نسبة التغطية 148 %، وسيستمر اكتتاب شريحة المؤسسات حتى 4 ديسمبر 2019.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
02:16 PM

"أرامكو" تشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب

قالت: معاً نصنع التاريخ ونتطلع لمستقبل واعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,135

قدّمت شركة "أرامكو" الشكر للملايين على ثقتهم بالاكتتاب العام في طرح شركة أرامكو الأولي للأفراد.

وقالت "أرامكو" في تغريدة لها: نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح "أرامكو" الأوليّ للأفراد.. معاً نصنع التاريخ، ونتطلع لمستقبل واعد.

وكان عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ بنهاية اليوم الأخير 4.9 ملايين مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال، وبلغت نسبة التغطية 148 %، وسيستمر اكتتاب شريحة المؤسسات حتى 4 ديسمبر 2019.

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