أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 مايو 2020، تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 81766 حالة. وقالت: إنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 57031 حالة ولله الحمد. وأكدت الوزارة تسجيل (17) حالة وفيات جديدة رحمهم الله، ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 458 حالة.

"الصحة" تعلن تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766 عبدالله البرقاوي سبق 2020-05-29 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 مايو 2020، تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 81766 حالة.



وقالت: إنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 57031 حالة ولله الحمد.



وأكدت الوزارة تسجيل (17) حالة وفيات جديدة رحمهم الله، ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 458 حالة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 03:31 PM

اخر تعديل 29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 04:40 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766 ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 57031 حالة





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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 مايو 2020، تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 81766 حالة.



وقالت: إنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 57031 حالة ولله الحمد.



وأكدت الوزارة تسجيل (17) حالة وفيات جديدة رحمهم الله، ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 458 حالة.