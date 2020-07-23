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مكة.. ضبط وإتلاف طنيْن من الملابس المستعملة والأغذية الفاسدة

حملات نفّذتها البلدية بتعاون جهات معنية للقضاء على ظواهر سلبية

أسفرت حملة ميدانية قامت بها الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وشعبة الضبط الإداري، عن إتلاف أكثر من 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، والملابس المستعملة التي تباع من قِبَل الباعة الجائلين، وإزالة البسطات العشوائية المخالفة بحوش بكر بشارع المنصور.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية والتي تشكّل خطرًا على الصحة العامة؛ حيث تم القبض على بعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وتسليمهم لجهة الاختصاص، وتم رفع أكثر من 2 طن من المعلبات المنتهية والملابس المستعملة.

وأكد "مكاوي"، أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. ضبط وإتلاف طنيْن من الملابس المستعملة والأغذية الفاسدة
سبق

أسفرت حملة ميدانية قامت بها الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وشعبة الضبط الإداري، عن إتلاف أكثر من 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، والملابس المستعملة التي تباع من قِبَل الباعة الجائلين، وإزالة البسطات العشوائية المخالفة بحوش بكر بشارع المنصور.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية والتي تشكّل خطرًا على الصحة العامة؛ حيث تم القبض على بعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وتسليمهم لجهة الاختصاص، وتم رفع أكثر من 2 طن من المعلبات المنتهية والملابس المستعملة.

وأكد "مكاوي"، أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:09 AM
اخر تعديل
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:58 AM

مكة.. ضبط وإتلاف طنيْن من الملابس المستعملة والأغذية الفاسدة

حملات نفّذتها البلدية بتعاون جهات معنية للقضاء على ظواهر سلبية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أسفرت حملة ميدانية قامت بها الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وشعبة الضبط الإداري، عن إتلاف أكثر من 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، والملابس المستعملة التي تباع من قِبَل الباعة الجائلين، وإزالة البسطات العشوائية المخالفة بحوش بكر بشارع المنصور.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية والتي تشكّل خطرًا على الصحة العامة؛ حيث تم القبض على بعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وتسليمهم لجهة الاختصاص، وتم رفع أكثر من 2 طن من المعلبات المنتهية والملابس المستعملة.

وأكد "مكاوي"، أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

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