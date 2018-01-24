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جامعة الإمام تكشف تفاصيل الحريق الذي نشب بأحد مبانيها بالشرقية

فِرق الدفاع المدني تتمكّن من إخماده دون خسائر في الأرواح

سيطرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية على حريق محدود نشب في مخزن مواد العزل الحراري في أحد المباني تحت الإنشاء في المدينة الجامعية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، وتوجهت فرق الدفاع المدني للإخماد الحريق، حيث تضرر جزء من المبنى الذي يتكون من 3 أدوار، ولم تحدث أي إصابات.

وأكد المتحدث الإعلامي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المهندس طفيل اليوسف أن فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية قامت بجهود كبيرة لإخماد الحريق، حيث تمكّنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ولم تكن هناك أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونوّه المهندس "اليوسف" بسرعة استجابة الدفاع المدني، من جانب آخر قامت فرق الأمن والسلامة بالجامعة بتحذير وتنبيه كل منسوبي ومنسوبات الجامعة عن الحريق وسحب كل المركبات الموجودة والقريبة من موقع الحادث.

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جامعة الإمام تكشف تفاصيل الحريق الذي نشب بأحد مبانيها بالشرقية
سبق

سيطرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية على حريق محدود نشب في مخزن مواد العزل الحراري في أحد المباني تحت الإنشاء في المدينة الجامعية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، وتوجهت فرق الدفاع المدني للإخماد الحريق، حيث تضرر جزء من المبنى الذي يتكون من 3 أدوار، ولم تحدث أي إصابات.

وأكد المتحدث الإعلامي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المهندس طفيل اليوسف أن فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية قامت بجهود كبيرة لإخماد الحريق، حيث تمكّنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ولم تكن هناك أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونوّه المهندس "اليوسف" بسرعة استجابة الدفاع المدني، من جانب آخر قامت فرق الأمن والسلامة بالجامعة بتحذير وتنبيه كل منسوبي ومنسوبات الجامعة عن الحريق وسحب كل المركبات الموجودة والقريبة من موقع الحادث.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
03:58 PM

جامعة الإمام تكشف تفاصيل الحريق الذي نشب بأحد مبانيها بالشرقية

فِرق الدفاع المدني تتمكّن من إخماده دون خسائر في الأرواح

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حامد العلي - الدمام
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1,657

سيطرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية على حريق محدود نشب في مخزن مواد العزل الحراري في أحد المباني تحت الإنشاء في المدينة الجامعية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، وتوجهت فرق الدفاع المدني للإخماد الحريق، حيث تضرر جزء من المبنى الذي يتكون من 3 أدوار، ولم تحدث أي إصابات.

وأكد المتحدث الإعلامي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المهندس طفيل اليوسف أن فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية قامت بجهود كبيرة لإخماد الحريق، حيث تمكّنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ولم تكن هناك أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونوّه المهندس "اليوسف" بسرعة استجابة الدفاع المدني، من جانب آخر قامت فرق الأمن والسلامة بالجامعة بتحذير وتنبيه كل منسوبي ومنسوبات الجامعة عن الحريق وسحب كل المركبات الموجودة والقريبة من موقع الحادث.

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