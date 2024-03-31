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تحديث جديد من "تويتر" ينقذ هاتفك من "حالة الموت"

أتاح تقنية جديدة يمكنها توفير استهلاك بطارية الهواتف

أطلق تطبيق التدوين المصغر "تويتر" تحديثًا جديدًا يمكن أن ينقذ الهاتف الذكي من الدخول في حالة "الموت" أو نفاذ البطارية.

ونشر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، تقريرًا حول تحديث "تويتر" الجديد، الذي أتاح تقنية جديدة يمكنها توفير استهلاك بطارية الهواتف الذكية.

ويعمل التحديث الجديد على مستشعرات يمكنها أن تعلم إذا ما كانت البطارية أوشكت على النفاذ، ليبدأ التطبيق في تقليل مستويات الإضاءة، لتتحول الإضاءة حتى أقل من الإضاءة الخاصة بالإصدار المظلم الحالي.

كما يظهر في التحديث هذا الوضع، حيث يتحول فيه تدريجيًا اللون الأزرق أكثر مائل إلى السواد، حتى يوفر أكثر قدرة من الطاقة للبطارية.

ولتفعيل استخدام الخاصية الجديدة، ينبغي على أي مستخدم أن يتبع الخطوات التالية:

- حمل آخر تحديثات "تويتر" على متجر التطبيقات الخاص بك.

- ادخل إلى قسم الإعدادات والخصوصية على "تويتر"، ثم انقر على زر "العرض والصوت".

- اختار وضع "الإظلام" الذي يمكنه اختيار اللون الأزرق الداكن.

- ستجد أيضا خيارًا جديدًا يمكنه أن يوفر من طاقة البطارية واسمه "لاتيس آوت"، والذي يتيح إمكانية الضبط الآلي لمستوى الإضاءة سواء عن طريق نسبة استهلاك البطارية أو عن طريق ضبط نطاقات زمنية بعينها.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحديث جديد من "تويتر" ينقذ هاتفك من "حالة الموت"
سبق

أطلق تطبيق التدوين المصغر "تويتر" تحديثًا جديدًا يمكن أن ينقذ الهاتف الذكي من الدخول في حالة "الموت" أو نفاذ البطارية.

ونشر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، تقريرًا حول تحديث "تويتر" الجديد، الذي أتاح تقنية جديدة يمكنها توفير استهلاك بطارية الهواتف الذكية.

ويعمل التحديث الجديد على مستشعرات يمكنها أن تعلم إذا ما كانت البطارية أوشكت على النفاذ، ليبدأ التطبيق في تقليل مستويات الإضاءة، لتتحول الإضاءة حتى أقل من الإضاءة الخاصة بالإصدار المظلم الحالي.

كما يظهر في التحديث هذا الوضع، حيث يتحول فيه تدريجيًا اللون الأزرق أكثر مائل إلى السواد، حتى يوفر أكثر قدرة من الطاقة للبطارية.

ولتفعيل استخدام الخاصية الجديدة، ينبغي على أي مستخدم أن يتبع الخطوات التالية:

- حمل آخر تحديثات "تويتر" على متجر التطبيقات الخاص بك.

- ادخل إلى قسم الإعدادات والخصوصية على "تويتر"، ثم انقر على زر "العرض والصوت".

- اختار وضع "الإظلام" الذي يمكنه اختيار اللون الأزرق الداكن.

- ستجد أيضا خيارًا جديدًا يمكنه أن يوفر من طاقة البطارية واسمه "لاتيس آوت"، والذي يتيح إمكانية الضبط الآلي لمستوى الإضاءة سواء عن طريق نسبة استهلاك البطارية أو عن طريق ضبط نطاقات زمنية بعينها.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
02:55 PM

تحديث جديد من "تويتر" ينقذ هاتفك من "حالة الموت"

أتاح تقنية جديدة يمكنها توفير استهلاك بطارية الهواتف

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أطلق تطبيق التدوين المصغر "تويتر" تحديثًا جديدًا يمكن أن ينقذ الهاتف الذكي من الدخول في حالة "الموت" أو نفاذ البطارية.

ونشر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، تقريرًا حول تحديث "تويتر" الجديد، الذي أتاح تقنية جديدة يمكنها توفير استهلاك بطارية الهواتف الذكية.

ويعمل التحديث الجديد على مستشعرات يمكنها أن تعلم إذا ما كانت البطارية أوشكت على النفاذ، ليبدأ التطبيق في تقليل مستويات الإضاءة، لتتحول الإضاءة حتى أقل من الإضاءة الخاصة بالإصدار المظلم الحالي.

كما يظهر في التحديث هذا الوضع، حيث يتحول فيه تدريجيًا اللون الأزرق أكثر مائل إلى السواد، حتى يوفر أكثر قدرة من الطاقة للبطارية.

ولتفعيل استخدام الخاصية الجديدة، ينبغي على أي مستخدم أن يتبع الخطوات التالية:

- حمل آخر تحديثات "تويتر" على متجر التطبيقات الخاص بك.

- ادخل إلى قسم الإعدادات والخصوصية على "تويتر"، ثم انقر على زر "العرض والصوت".

- اختار وضع "الإظلام" الذي يمكنه اختيار اللون الأزرق الداكن.

- ستجد أيضا خيارًا جديدًا يمكنه أن يوفر من طاقة البطارية واسمه "لاتيس آوت"، والذي يتيح إمكانية الضبط الآلي لمستوى الإضاءة سواء عن طريق نسبة استهلاك البطارية أو عن طريق ضبط نطاقات زمنية بعينها.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
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