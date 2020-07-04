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"الصحة" تعلن تسجيل 4128 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 205929

نقل عدوى "كورونا"  لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي..  "الصحة" تروي "قصة حالة"

الوزارة تكشف: 2 من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة

قالت وزارة الصحة اليوم: إن أحد الشباب تسبب بنقل عدوى "كورونا" لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي.

وقالت الوزارة ضمن قصة حالة والتي نشرتها اليوم مع التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة: بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، شاب ينقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي، 2 من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 205929 حالة، وكشفت الوزارة عن تسجيل 2642 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256 حالة ولله الحمد كما أكدت "الصحة" تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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نقل عدوى "كورونا"  لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي..  "الصحة" تروي "قصة حالة"
سبق

قالت وزارة الصحة اليوم: إن أحد الشباب تسبب بنقل عدوى "كورونا" لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي.

وقالت الوزارة ضمن قصة حالة والتي نشرتها اليوم مع التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة: بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، شاب ينقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي، 2 من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 205929 حالة، وكشفت الوزارة عن تسجيل 2642 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256 حالة ولله الحمد كما أكدت "الصحة" تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
03:47 PM

نقل عدوى "كورونا"  لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي..  "الصحة" تروي "قصة حالة"

الوزارة تكشف: 2 من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,769

قالت وزارة الصحة اليوم: إن أحد الشباب تسبب بنقل عدوى "كورونا" لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي.

وقالت الوزارة ضمن قصة حالة والتي نشرتها اليوم مع التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة: بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، شاب ينقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي، 2 من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 205929 حالة، وكشفت الوزارة عن تسجيل 2642 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256 حالة ولله الحمد كما أكدت "الصحة" تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.

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