"الخلفان" .. لاعب "أخضر كمال الأجسام" يحقّق ذهبية العالم

في منافسات وزن فوق 90 كجم .. و"حمزة" بالمركز السادس

انتزع لاعب المنتخب السعودي لكمال الأجسام تيسير الخلفان؛ أول ميدالية ذهبية سعودية في اللعبة خلال منافسات بطولة العالم للأساتذة والمقامة حالياً بإسبانيا.

وحقق "الخلفان"؛ المركز الأول في منافسات فئة كمال الأجسام لوزن فوق 90 كجم, فيما حلَّ زميله رمضان حمزة؛ بالمركز السادس في المسابقة نفسها.

وقدّم رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان؛ تهنئته للوطن بهذا الإنجاز العالمي, وقال: أبارك للمملكة العربية السعودية، وللأبطال، ولجميع زملائي في الاتحاد من إداريين ومدربين هذا الإنجاز الذي جاء بتضافر الجهود نحو تقديم مزيدٍ من النجاح لوطننا الغالي.

وأعرب عن تقديره للمستوى المُميّز الذي قدّمه اللاعب وزملاؤه خلال ثاني أيام البطولة.