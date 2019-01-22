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"واتسآب" تدرس تطبيق تقنية تسمح بنقل دردشاتك بين أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس"

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" عن أنها تدرس حاليًا تطبيق تقنية جديدة تسمح بنقل دردشاتك وأرشيفها بين أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "واتسآب" بدأ في اختبار تلك التقنية على عدد محدود من المستخدمين في نسخة "البيتا".

ويتطلب حتى الآن ترحيل أرشيف واتسآب لأن يكون التطبيق مفتوحًا على الجهازين، ولن تحتاج إلى مزامنة البيانات والأرشيف على خدمة سحابية أخرى مثل "جوجل درايف" أو "آي كلاود".

وكانت سامسونج قد أعلنت عن تقنية مماثلة لأجهزتها، تسمح بنقل أرشيف واتسآب من أجهزتها إلى "آيفون" والعكس، وكذلك مع مختلف الساعات الذكية أيضًا.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتسآب" تدرس تطبيق تقنية تسمح بنقل دردشاتك بين أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس"
سبق

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" عن أنها تدرس حاليًا تطبيق تقنية جديدة تسمح بنقل دردشاتك وأرشيفها بين أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "واتسآب" بدأ في اختبار تلك التقنية على عدد محدود من المستخدمين في نسخة "البيتا".

ويتطلب حتى الآن ترحيل أرشيف واتسآب لأن يكون التطبيق مفتوحًا على الجهازين، ولن تحتاج إلى مزامنة البيانات والأرشيف على خدمة سحابية أخرى مثل "جوجل درايف" أو "آي كلاود".

وكانت سامسونج قد أعلنت عن تقنية مماثلة لأجهزتها، تسمح بنقل أرشيف واتسآب من أجهزتها إلى "آيفون" والعكس، وكذلك مع مختلف الساعات الذكية أيضًا.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
10:35 AM

"واتسآب" تدرس تطبيق تقنية تسمح بنقل دردشاتك بين أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" عن أنها تدرس حاليًا تطبيق تقنية جديدة تسمح بنقل دردشاتك وأرشيفها بين أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "واتسآب" بدأ في اختبار تلك التقنية على عدد محدود من المستخدمين في نسخة "البيتا".

ويتطلب حتى الآن ترحيل أرشيف واتسآب لأن يكون التطبيق مفتوحًا على الجهازين، ولن تحتاج إلى مزامنة البيانات والأرشيف على خدمة سحابية أخرى مثل "جوجل درايف" أو "آي كلاود".

وكانت سامسونج قد أعلنت عن تقنية مماثلة لأجهزتها، تسمح بنقل أرشيف واتسآب من أجهزتها إلى "آيفون" والعكس، وكذلك مع مختلف الساعات الذكية أيضًا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,791
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,620
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38 مليار ..

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