"كورونا" يحول وجهته إلى سلطنة عمان.. إصابة مواطنتين زارتا إيران

طالبت بتجنب السفر إلى الدول التي ظهر فيها الفيروس

أعلنت السلطات العمانية اليوم (الاثنين)، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، لمواطنتين عمانيتين قدمتا مؤخرًا من إيران.

وأفادت وزارة الصحة بأن المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل.

وشددت الوزارة على التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي، لكل المسافرين القادمين من الدول، التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس.

ونصحت بتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى.