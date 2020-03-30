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عدد من مسؤولي الدولة يزورون مركز عمليات دعم القطاعات الأمنية والصحية

للاطلاع على آلية عمله في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

زار عدد من المسؤولين في الدولة مركز عمليات دعم القطاعات الأمنية والصحية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للاطلاع على آلية عمل المركز وخدماته المقدمة لدعم القطاعات الأمنية والصحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان في مقدمتهم رئيس جهاز أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووفد من قيادات وزارة الداخلية ضم نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود ومساعد وزير الداخلية للعمليات الفريق أول سعيد القحطاني ووكيل وزارة الداخلية الشؤون الأمنية الأستاذ محمد المهنا.

وخلال اللقاء أطلع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ضيوف المركز, على آلية العمل، فيما قدم عدد من قيادات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" شرحًا تفصيليًا عن دور المركز وتوفيره للمعلومات الدقيقة لدعم صناع القرار في اتخاذ القرارات التي تدعم جهود الدولة الاحترازية والاستباقية لمقاومة انتشار فيروس كورونا.

ويقدم مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية، الذي يعمل بكوادر وطنية مؤهلة على مدار الساعة، الخدمات التقنية اللازمة عبر توفير كم هائل من البيانات التي يحتويها بنك البيانات الوطني لتلك القطاعات، للاستفادة منها في مواجهة جائحة كورونا، حيث يعتمد بنك البيانات الوطني على خدمات المنصة السحابية الحكومية "ديم".

وتسهم منصة "استشراف" أحدى برامج "سدايا"، في دعم المركز من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتقديمها لصناع القرار، إضافة إلى مركز التعرف المتقدم الذي يتيح التعرف والتحقق من هوية الأشخاص من خلال عدة تقنيات متقدمة توفر للمركز التعامل السريع مع الحفاظ على سلامة العاملين في الميدان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدد من مسؤولي الدولة يزورون مركز عمليات دعم القطاعات الأمنية والصحية
سبق

زار عدد من المسؤولين في الدولة مركز عمليات دعم القطاعات الأمنية والصحية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للاطلاع على آلية عمل المركز وخدماته المقدمة لدعم القطاعات الأمنية والصحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان في مقدمتهم رئيس جهاز أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووفد من قيادات وزارة الداخلية ضم نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود ومساعد وزير الداخلية للعمليات الفريق أول سعيد القحطاني ووكيل وزارة الداخلية الشؤون الأمنية الأستاذ محمد المهنا.

وخلال اللقاء أطلع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ضيوف المركز, على آلية العمل، فيما قدم عدد من قيادات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" شرحًا تفصيليًا عن دور المركز وتوفيره للمعلومات الدقيقة لدعم صناع القرار في اتخاذ القرارات التي تدعم جهود الدولة الاحترازية والاستباقية لمقاومة انتشار فيروس كورونا.

ويقدم مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية، الذي يعمل بكوادر وطنية مؤهلة على مدار الساعة، الخدمات التقنية اللازمة عبر توفير كم هائل من البيانات التي يحتويها بنك البيانات الوطني لتلك القطاعات، للاستفادة منها في مواجهة جائحة كورونا، حيث يعتمد بنك البيانات الوطني على خدمات المنصة السحابية الحكومية "ديم".

وتسهم منصة "استشراف" أحدى برامج "سدايا"، في دعم المركز من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتقديمها لصناع القرار، إضافة إلى مركز التعرف المتقدم الذي يتيح التعرف والتحقق من هوية الأشخاص من خلال عدة تقنيات متقدمة توفر للمركز التعامل السريع مع الحفاظ على سلامة العاملين في الميدان.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:39 PM

عدد من مسؤولي الدولة يزورون مركز عمليات دعم القطاعات الأمنية والصحية

للاطلاع على آلية عمله في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار عدد من المسؤولين في الدولة مركز عمليات دعم القطاعات الأمنية والصحية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للاطلاع على آلية عمل المركز وخدماته المقدمة لدعم القطاعات الأمنية والصحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان في مقدمتهم رئيس جهاز أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووفد من قيادات وزارة الداخلية ضم نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود ومساعد وزير الداخلية للعمليات الفريق أول سعيد القحطاني ووكيل وزارة الداخلية الشؤون الأمنية الأستاذ محمد المهنا.

وخلال اللقاء أطلع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ضيوف المركز, على آلية العمل، فيما قدم عدد من قيادات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" شرحًا تفصيليًا عن دور المركز وتوفيره للمعلومات الدقيقة لدعم صناع القرار في اتخاذ القرارات التي تدعم جهود الدولة الاحترازية والاستباقية لمقاومة انتشار فيروس كورونا.

ويقدم مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية، الذي يعمل بكوادر وطنية مؤهلة على مدار الساعة، الخدمات التقنية اللازمة عبر توفير كم هائل من البيانات التي يحتويها بنك البيانات الوطني لتلك القطاعات، للاستفادة منها في مواجهة جائحة كورونا، حيث يعتمد بنك البيانات الوطني على خدمات المنصة السحابية الحكومية "ديم".

وتسهم منصة "استشراف" أحدى برامج "سدايا"، في دعم المركز من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتقديمها لصناع القرار، إضافة إلى مركز التعرف المتقدم الذي يتيح التعرف والتحقق من هوية الأشخاص من خلال عدة تقنيات متقدمة توفر للمركز التعامل السريع مع الحفاظ على سلامة العاملين في الميدان.

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