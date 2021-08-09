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سحب رعدية وأمطار متوقعة في 3 مناطق غداً

قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد

‬يُتوقع أن تتسع رقعة وشدة الهطولات المطرية على مرتفعات جنوب غرب المملكة يوم الثلاثاء مقارنةً بيوم الاثنين.

وذكر موقع "طقس العرب" أنه من المُتوقع أن يتجدد تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة يوم الثلاثاء، وتتكاثر السحب الركامية الرعدية ابتداءً من ساعات ما بعد الظهر، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، قد تكون غزيرة في نطاقات ضيقة، ومترافقة بزخات من البرد.

يُذكر أن المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة تتعرض بشكل يومي لأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية وأمطار متوقعة في 3 مناطق غداً
سبق

‬يُتوقع أن تتسع رقعة وشدة الهطولات المطرية على مرتفعات جنوب غرب المملكة يوم الثلاثاء مقارنةً بيوم الاثنين.

وذكر موقع "طقس العرب" أنه من المُتوقع أن يتجدد تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة يوم الثلاثاء، وتتكاثر السحب الركامية الرعدية ابتداءً من ساعات ما بعد الظهر، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، قد تكون غزيرة في نطاقات ضيقة، ومترافقة بزخات من البرد.

يُذكر أن المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة تتعرض بشكل يومي لأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
03:11 PM

سحب رعدية وأمطار متوقعة في 3 مناطق غداً

قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬يُتوقع أن تتسع رقعة وشدة الهطولات المطرية على مرتفعات جنوب غرب المملكة يوم الثلاثاء مقارنةً بيوم الاثنين.

وذكر موقع "طقس العرب" أنه من المُتوقع أن يتجدد تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة يوم الثلاثاء، وتتكاثر السحب الركامية الرعدية ابتداءً من ساعات ما بعد الظهر، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، قد تكون غزيرة في نطاقات ضيقة، ومترافقة بزخات من البرد.

يُذكر أن المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة تتعرض بشكل يومي لأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة.

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