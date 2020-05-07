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"التجارة": انخفاض البلاغات بنسبة 60% عن شهر شعبان

نسبة إيصال الطلبات المتعثرة من مواقع الشراء تبلغ 75%

أفاد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بانخفاض معدل البلاغات التي تلقتها "عمليات التجارة" بنسبة 60%، حيث لم يتجاوز عدد البلاغات خمسة آلاف بلاغ في رمضان بعدما كان في شعبان قد وصل إلى 16 ألف بلاغ تتعلق بالمغالاة في الأسعار.

جاء ذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا .

وأضاف "الحسين": وزارة التجارة عقدت اجتماعًا مع شركات التوصيل ووزارة الاتصالات لبحث تعثر وصول شحنات التجارة الإلكترونية تقدر بـ150 ألف شحنة وتم إيجاد حلول سريعة لوصول الشحنات إلى أصحابها بلغت نسبتها 75% ويجري العمل على إيصال باقي الشحنات إلى المستهلكين .

وأردف: عدد المتاجر المسجلة في موقع "معروف" ارتفع في الربع الأول بمعدل4200 متجر بنسبة زيادة 25% عن العام الماضي فيما يصل عدد المتاجر المسجلة في المنصة إلى 55 ألف متجر .

ونصح "الحسين" المتسوقين بالشراء من المتاجر المعتمدة في الموقع ومشاهدة تقييمات العملاء قبل الاختيار بينها.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة": انخفاض البلاغات بنسبة 60% عن شهر شعبان
سبق

أفاد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بانخفاض معدل البلاغات التي تلقتها "عمليات التجارة" بنسبة 60%، حيث لم يتجاوز عدد البلاغات خمسة آلاف بلاغ في رمضان بعدما كان في شعبان قد وصل إلى 16 ألف بلاغ تتعلق بالمغالاة في الأسعار.

جاء ذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا .

وأضاف "الحسين": وزارة التجارة عقدت اجتماعًا مع شركات التوصيل ووزارة الاتصالات لبحث تعثر وصول شحنات التجارة الإلكترونية تقدر بـ150 ألف شحنة وتم إيجاد حلول سريعة لوصول الشحنات إلى أصحابها بلغت نسبتها 75% ويجري العمل على إيصال باقي الشحنات إلى المستهلكين .

وأردف: عدد المتاجر المسجلة في موقع "معروف" ارتفع في الربع الأول بمعدل4200 متجر بنسبة زيادة 25% عن العام الماضي فيما يصل عدد المتاجر المسجلة في المنصة إلى 55 ألف متجر .

ونصح "الحسين" المتسوقين بالشراء من المتاجر المعتمدة في الموقع ومشاهدة تقييمات العملاء قبل الاختيار بينها.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
05:27 PM

"التجارة": انخفاض البلاغات بنسبة 60% عن شهر شعبان

نسبة إيصال الطلبات المتعثرة من مواقع الشراء تبلغ 75%

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
678

أفاد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بانخفاض معدل البلاغات التي تلقتها "عمليات التجارة" بنسبة 60%، حيث لم يتجاوز عدد البلاغات خمسة آلاف بلاغ في رمضان بعدما كان في شعبان قد وصل إلى 16 ألف بلاغ تتعلق بالمغالاة في الأسعار.

جاء ذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا .

وأضاف "الحسين": وزارة التجارة عقدت اجتماعًا مع شركات التوصيل ووزارة الاتصالات لبحث تعثر وصول شحنات التجارة الإلكترونية تقدر بـ150 ألف شحنة وتم إيجاد حلول سريعة لوصول الشحنات إلى أصحابها بلغت نسبتها 75% ويجري العمل على إيصال باقي الشحنات إلى المستهلكين .

وأردف: عدد المتاجر المسجلة في موقع "معروف" ارتفع في الربع الأول بمعدل4200 متجر بنسبة زيادة 25% عن العام الماضي فيما يصل عدد المتاجر المسجلة في المنصة إلى 55 ألف متجر .

ونصح "الحسين" المتسوقين بالشراء من المتاجر المعتمدة في الموقع ومشاهدة تقييمات العملاء قبل الاختيار بينها.

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