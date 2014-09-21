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أحدهما "تونسي".. التحالف الدولي يقتل قياديين في "القاعدة" شمال سوريا

استهدف سيارتهما بطائرة مسيرة

قتل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الاثنين)، قياديين من تنظيم القاعدة الإرهابي، أحداهما من جنسية تونسية، في استهداف طائرة مسيرة لسيارة كانا يستقلانها على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب-بنش شرقي مركز محافظة إدلب شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن نشطاءه رصدوا قبل ساعات، استهدافاً جوياً نفذته طائرة مسيرة دون طيار يرجح أنها تابعة لـلتحالف الدولي، على سيارة على طريق إدلب بنش.

وأضاف أن السيارة كان يقودها قيادي بتنظيم القاعدة، وأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من السيارة نتيجة احتراقها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أحدهما "تونسي".. التحالف الدولي يقتل قياديين في "القاعدة" شمال سوريا
سبق

قتل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الاثنين)، قياديين من تنظيم القاعدة الإرهابي، أحداهما من جنسية تونسية، في استهداف طائرة مسيرة لسيارة كانا يستقلانها على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب-بنش شرقي مركز محافظة إدلب شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن نشطاءه رصدوا قبل ساعات، استهدافاً جوياً نفذته طائرة مسيرة دون طيار يرجح أنها تابعة لـلتحالف الدولي، على سيارة على طريق إدلب بنش.

وأضاف أن السيارة كان يقودها قيادي بتنظيم القاعدة، وأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من السيارة نتيجة احتراقها.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
09:48 PM

أحدهما "تونسي".. التحالف الدولي يقتل قياديين في "القاعدة" شمال سوريا

استهدف سيارتهما بطائرة مسيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الاثنين)، قياديين من تنظيم القاعدة الإرهابي، أحداهما من جنسية تونسية، في استهداف طائرة مسيرة لسيارة كانا يستقلانها على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب-بنش شرقي مركز محافظة إدلب شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن نشطاءه رصدوا قبل ساعات، استهدافاً جوياً نفذته طائرة مسيرة دون طيار يرجح أنها تابعة لـلتحالف الدولي، على سيارة على طريق إدلب بنش.

وأضاف أن السيارة كان يقودها قيادي بتنظيم القاعدة، وأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من السيارة نتيجة احتراقها.

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