"آل رشود" يحتفلون بزواج "خالد" في الأفلاج

احتفل الشاب خالد بن علي آل رشود السبيعي مساء اليوم بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالأفلاج، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والأقارب والأصدقاء .
"سبق" تبارك لـ"آل رشود"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب خالد بن علي آل رشود السبيعي مساء اليوم بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالأفلاج، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والأقارب والأصدقاء .
"سبق" تبارك لـ"آل رشود"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب خالد بن علي آل رشود السبيعي مساء اليوم بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالأفلاج، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والأقارب والأصدقاء .
"سبق" تبارك لـ"آل رشود"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب خالد بن علي آل رشود السبيعي مساء اليوم بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالأفلاج، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والأقارب والأصدقاء .
"سبق" تبارك لـ"آل رشود"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.