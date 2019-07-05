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"آل رشود" يحتفلون بزواج "خالد" في الأفلاج

احتفل الشاب خالد بن علي آل رشود السبيعي مساء اليوم بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالأفلاج، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والأقارب والأصدقاء .

"سبق" تبارك لـ"آل رشود"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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"آل رشود" يحتفلون بزواج "خالد" في الأفلاج
سبق

احتفل الشاب خالد بن علي آل رشود السبيعي مساء اليوم بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالأفلاج، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والأقارب والأصدقاء .

"سبق" تبارك لـ"آل رشود"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
11:13 PM
اخر تعديل
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
03:06 AM

"آل رشود" يحتفلون بزواج "خالد" في الأفلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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احتفل الشاب خالد بن علي آل رشود السبيعي مساء اليوم بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالأفلاج، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والأقارب والأصدقاء .

"سبق" تبارك لـ"آل رشود"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,646
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,479
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,844
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,452

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