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أمانة جدة تكلّف 284 مراقبًا و1763 عاملًا لمكافحة كورونا

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مختلف الجهات المعنية

كلّفت أمانة محافظة جدة، 284 مراقبًا و1763 عاملًا؛ لدعم قدرات 15 بلدية تابعة لها في أعمال مكافحة فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مختلف الجهات المعنية.

وأبان وكيل أمين محافظة جدة لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني، أن بلديات المحافظات تعمل على تكثيف تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ ومنها تطهير وتعقيم 6141 موقعًا، ونفّذت 11677 جولة رقابية، و5587 جولة إصحاح بيئي، استخدم خلالها 445 معدة وآلية مختلفة.

من جهتها واصلت أمانة محافظة جدة عبر فرقها الميدانية أعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسية والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء، إلى جانب تكثيف الأعمال الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية؛ بهدف توعية العاملين وضبط المخالفات.

أمانة محافظة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تكلّف 284 مراقبًا و1763 عاملًا لمكافحة كورونا
سبق

كلّفت أمانة محافظة جدة، 284 مراقبًا و1763 عاملًا؛ لدعم قدرات 15 بلدية تابعة لها في أعمال مكافحة فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مختلف الجهات المعنية.

وأبان وكيل أمين محافظة جدة لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني، أن بلديات المحافظات تعمل على تكثيف تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ ومنها تطهير وتعقيم 6141 موقعًا، ونفّذت 11677 جولة رقابية، و5587 جولة إصحاح بيئي، استخدم خلالها 445 معدة وآلية مختلفة.

من جهتها واصلت أمانة محافظة جدة عبر فرقها الميدانية أعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسية والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء، إلى جانب تكثيف الأعمال الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية؛ بهدف توعية العاملين وضبط المخالفات.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:10 AM

أمانة جدة تكلّف 284 مراقبًا و1763 عاملًا لمكافحة كورونا

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مختلف الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كلّفت أمانة محافظة جدة، 284 مراقبًا و1763 عاملًا؛ لدعم قدرات 15 بلدية تابعة لها في أعمال مكافحة فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مختلف الجهات المعنية.

وأبان وكيل أمين محافظة جدة لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني، أن بلديات المحافظات تعمل على تكثيف تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ ومنها تطهير وتعقيم 6141 موقعًا، ونفّذت 11677 جولة رقابية، و5587 جولة إصحاح بيئي، استخدم خلالها 445 معدة وآلية مختلفة.

من جهتها واصلت أمانة محافظة جدة عبر فرقها الميدانية أعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسية والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء، إلى جانب تكثيف الأعمال الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية؛ بهدف توعية العاملين وضبط المخالفات.

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