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أمير عسير يوجّه السماح بخروج طلاب المدارس بعد الحصة السادسة.. غدًا

تجاوبًا مع أبنائنا لمتابعة مباراة ممثل الوطن

أعلن المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن أمير منطقة عسير تركي بن طلال وجّه مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة؛ بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد.


وأوضح المتحدث باسم الإمارة أن التوجيه جاء تجاوباً مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعماً لممثل المملكة في البطولة الآسيوية؛ لتمكينهم من متابعة اللقاء؛ متمنين لممثل المملكة في البطولة الآسيوية تحقيق الفوز.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم بيشة" ناجي بن عايش السبيعي أن توجيه أمير منطقة عسير بالسماح للطلاب في المدارس بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد يشمل مدارس البنين والبنات على حدٍ سواء.


وأفاد "تعليم بيشة" بأن الحصة السادسة ستكون آخر حصة غداً؛ حتى يتمكن الطلاب والطالبات من مشاهدة مباراة نادي الهلال مع النادي الياباني التي ستقام الساعة الواحدة ظهر غد، وستعتبر "مباراة وطن"، وفق توجيه أمير منطقة عسير.

عسير أمير عسير المتحدث الرسمي باسم إمارة عسير محمد بن دوسري الهلال البطولة الآسيوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يوجّه السماح بخروج طلاب المدارس بعد الحصة السادسة.. غدًا
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن أمير منطقة عسير تركي بن طلال وجّه مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة؛ بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد.


وأوضح المتحدث باسم الإمارة أن التوجيه جاء تجاوباً مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعماً لممثل المملكة في البطولة الآسيوية؛ لتمكينهم من متابعة اللقاء؛ متمنين لممثل المملكة في البطولة الآسيوية تحقيق الفوز.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم بيشة" ناجي بن عايش السبيعي أن توجيه أمير منطقة عسير بالسماح للطلاب في المدارس بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد يشمل مدارس البنين والبنات على حدٍ سواء.


وأفاد "تعليم بيشة" بأن الحصة السادسة ستكون آخر حصة غداً؛ حتى يتمكن الطلاب والطالبات من مشاهدة مباراة نادي الهلال مع النادي الياباني التي ستقام الساعة الواحدة ظهر غد، وستعتبر "مباراة وطن"، وفق توجيه أمير منطقة عسير.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
05:45 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
01:06 PM

أمير عسير يوجّه السماح بخروج طلاب المدارس بعد الحصة السادسة.. غدًا

تجاوبًا مع أبنائنا لمتابعة مباراة ممثل الوطن

A A A
سعود الدعجاني - عسير
38
41,689

أعلن المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن أمير منطقة عسير تركي بن طلال وجّه مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة؛ بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد.


وأوضح المتحدث باسم الإمارة أن التوجيه جاء تجاوباً مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعماً لممثل المملكة في البطولة الآسيوية؛ لتمكينهم من متابعة اللقاء؛ متمنين لممثل المملكة في البطولة الآسيوية تحقيق الفوز.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم بيشة" ناجي بن عايش السبيعي أن توجيه أمير منطقة عسير بالسماح للطلاب في المدارس بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد يشمل مدارس البنين والبنات على حدٍ سواء.


وأفاد "تعليم بيشة" بأن الحصة السادسة ستكون آخر حصة غداً؛ حتى يتمكن الطلاب والطالبات من مشاهدة مباراة نادي الهلال مع النادي الياباني التي ستقام الساعة الواحدة ظهر غد، وستعتبر "مباراة وطن"، وفق توجيه أمير منطقة عسير.

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