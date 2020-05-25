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"تعليم شقراء" تعلن حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن

دعت الإدارة إلى ضرورة تسليم المنهيّ تكليفهن العُهد التي لديهن

أصدرت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن بمدارس التعليم في المحافظة للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.

وأشار القرار إلى ضرورة تسليم القائدات المنهيّ تكليفهن، العُهد التي لديهن، للقائدات المكلفات حديثاً حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن على النحو التالي:

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم شقراء" تعلن حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن
سبق

أصدرت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن بمدارس التعليم في المحافظة للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.

وأشار القرار إلى ضرورة تسليم القائدات المنهيّ تكليفهن، العُهد التي لديهن، للقائدات المكلفات حديثاً حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن على النحو التالي:

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
04:25 PM

"تعليم شقراء" تعلن حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن

دعت الإدارة إلى ضرورة تسليم المنهيّ تكليفهن العُهد التي لديهن

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فلاح الجوفان - شقراء
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أصدرت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن بمدارس التعليم في المحافظة للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.

وأشار القرار إلى ضرورة تسليم القائدات المنهيّ تكليفهن، العُهد التي لديهن، للقائدات المكلفات حديثاً حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن على النحو التالي:

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,816
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,780
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,415

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