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إسرائيل تعترف بسقوط طائرة مسيَّرة في لبنان

زعمت عدم خشيتها من تسرُّب معلومات

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة في الأراضي اللبنانية.

وزعم الجيش في بيان مقتضب عدم خشيته من تسرب معلومات استخبارية من الطائرة في هذه الحادثة.

من جانبها، أوضحت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن 20 طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب الجمعة الماضية.

وأضافت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل تعترف بسقوط طائرة مسيَّرة في لبنان
سبق

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة في الأراضي اللبنانية.

وزعم الجيش في بيان مقتضب عدم خشيته من تسرب معلومات استخبارية من الطائرة في هذه الحادثة.

من جانبها، أوضحت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن 20 طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب الجمعة الماضية.

وأضافت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
09:13 PM

إسرائيل تعترف بسقوط طائرة مسيَّرة في لبنان

زعمت عدم خشيتها من تسرُّب معلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,410

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة في الأراضي اللبنانية.

وزعم الجيش في بيان مقتضب عدم خشيته من تسرب معلومات استخبارية من الطائرة في هذه الحادثة.

من جانبها، أوضحت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن 20 طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب الجمعة الماضية.

وأضافت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب.

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