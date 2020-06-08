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مجلس الضمان الصحي يُطلق مبادرة تأجيل سداد الأقساط التأمينية

عبر السماح باستمرار سريان تغطية الوثيقة إذا أُعسر صاحب العمل

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني مبادرة دعم وتمكين المستفيدين من شريحة المؤمن لهم من خلال السماح باستمرار سريان تغطية وثيقة التأمين الصحي الخاص إذا أُعسر صاحب العمل في الوفاء بسداد الأقساط التأمينية بدايةً من تاريخ 25 / 5 / 2020 م، حتى تلقي إشعارٍ آخر من الأمانة العامة للمجلس.

وأوضح أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي؛ أن المجلس أطلق مبادرات عديدة من أجل دعم المستفيدين وشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك في سياق الدعم المستمر الذي يقدمه المجلس لقطاع التأمين الصحي؛ لتمكينه من مواجهة تداعيات وآثار اندلاع فيروس "كورونا-كوفيد 19"، مبيناً أن من بين تلك المبادرات تمديد اعتماد مقدمي الخِدْمات الصحية خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2020 دون تحصيل المقابل المالي لذلك وفقاً لما تحدده الأمانة العامة من شروط، إضافة إلى مبادرة دعم شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات، حيث تم تأجيل تحصيل المقابل المالي لعمليات تأهيل وتجديد تأهيل هذه الشركات للإشراف على تطبيق النظام خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 سبتمبر 2020، على أن يتم التحصيل بأثر رجعي خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك حتى تتمكّن الشركات من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أطراف العلاقة التأمينية.

وأشار إلى أن هذه الجهود مستمدة من رسالة المجلس التي ترمي إلى تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكّن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.

مجلس الضمان الصحي التعاوني الأقساط التأمينية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الضمان الصحي يُطلق مبادرة تأجيل سداد الأقساط التأمينية
سبق

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني مبادرة دعم وتمكين المستفيدين من شريحة المؤمن لهم من خلال السماح باستمرار سريان تغطية وثيقة التأمين الصحي الخاص إذا أُعسر صاحب العمل في الوفاء بسداد الأقساط التأمينية بدايةً من تاريخ 25 / 5 / 2020 م، حتى تلقي إشعارٍ آخر من الأمانة العامة للمجلس.

وأوضح أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي؛ أن المجلس أطلق مبادرات عديدة من أجل دعم المستفيدين وشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك في سياق الدعم المستمر الذي يقدمه المجلس لقطاع التأمين الصحي؛ لتمكينه من مواجهة تداعيات وآثار اندلاع فيروس "كورونا-كوفيد 19"، مبيناً أن من بين تلك المبادرات تمديد اعتماد مقدمي الخِدْمات الصحية خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2020 دون تحصيل المقابل المالي لذلك وفقاً لما تحدده الأمانة العامة من شروط، إضافة إلى مبادرة دعم شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات، حيث تم تأجيل تحصيل المقابل المالي لعمليات تأهيل وتجديد تأهيل هذه الشركات للإشراف على تطبيق النظام خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 سبتمبر 2020، على أن يتم التحصيل بأثر رجعي خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك حتى تتمكّن الشركات من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أطراف العلاقة التأمينية.

وأشار إلى أن هذه الجهود مستمدة من رسالة المجلس التي ترمي إلى تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكّن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
11:37 AM

مجلس الضمان الصحي يُطلق مبادرة تأجيل سداد الأقساط التأمينية

عبر السماح باستمرار سريان تغطية الوثيقة إذا أُعسر صاحب العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني مبادرة دعم وتمكين المستفيدين من شريحة المؤمن لهم من خلال السماح باستمرار سريان تغطية وثيقة التأمين الصحي الخاص إذا أُعسر صاحب العمل في الوفاء بسداد الأقساط التأمينية بدايةً من تاريخ 25 / 5 / 2020 م، حتى تلقي إشعارٍ آخر من الأمانة العامة للمجلس.

وأوضح أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي؛ أن المجلس أطلق مبادرات عديدة من أجل دعم المستفيدين وشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك في سياق الدعم المستمر الذي يقدمه المجلس لقطاع التأمين الصحي؛ لتمكينه من مواجهة تداعيات وآثار اندلاع فيروس "كورونا-كوفيد 19"، مبيناً أن من بين تلك المبادرات تمديد اعتماد مقدمي الخِدْمات الصحية خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2020 دون تحصيل المقابل المالي لذلك وفقاً لما تحدده الأمانة العامة من شروط، إضافة إلى مبادرة دعم شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات، حيث تم تأجيل تحصيل المقابل المالي لعمليات تأهيل وتجديد تأهيل هذه الشركات للإشراف على تطبيق النظام خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 سبتمبر 2020، على أن يتم التحصيل بأثر رجعي خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك حتى تتمكّن الشركات من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أطراف العلاقة التأمينية.

وأشار إلى أن هذه الجهود مستمدة من رسالة المجلس التي ترمي إلى تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكّن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.

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