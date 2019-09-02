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الكلية التقنية بالدرب تستقبل 60 طالبًا كأول دفعة.. ورضوان للطلاب: استغلوا الإمكانات

شكر من بذلوا الجهود الكبيرة لتشغيل الكلية في وقت وجيز رغم التحديات

تفقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان م. فوزي بن أحمد رضوان صباح أمس، الكلية التقنية بمحافظة الدرب التي استقبلت الدفعة الأولى من المتدربين بعدد (٦٠) متدربًا في تخصص الوسائط المتعددة.

وأعرب "رضوان" عن سعادته لما وجده خلال الزيارة من جاهزية القاعات والورش التدريبية وفي أثناء جولته تحدث خلالها مع أبنائه المتدربين محفزًا وناصحًا لهم بالجد والاجتهاد واستغلال الإمكانات والتجهيزات في هذه الكلية الواعدة.

وفي ختام الزيارة، شكر الجميع على رأسهم عميد الكلية المهندس عيسى هادي الشعبي على الجهود الكبيرة التي بذلت لتشغيل الكلية في وقت وجيز مع التحديات الكبيرة وتمنى راجيًا من الله لهم التوفيق والسداد ومزيدًا من التقدم والتميز في هذا العام.

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الكلية التقنية بالدرب تستقبل 60 طالبًا كأول دفعة.. ورضوان للطلاب: استغلوا الإمكانات
سبق

تفقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان م. فوزي بن أحمد رضوان صباح أمس، الكلية التقنية بمحافظة الدرب التي استقبلت الدفعة الأولى من المتدربين بعدد (٦٠) متدربًا في تخصص الوسائط المتعددة.

وأعرب "رضوان" عن سعادته لما وجده خلال الزيارة من جاهزية القاعات والورش التدريبية وفي أثناء جولته تحدث خلالها مع أبنائه المتدربين محفزًا وناصحًا لهم بالجد والاجتهاد واستغلال الإمكانات والتجهيزات في هذه الكلية الواعدة.

وفي ختام الزيارة، شكر الجميع على رأسهم عميد الكلية المهندس عيسى هادي الشعبي على الجهود الكبيرة التي بذلت لتشغيل الكلية في وقت وجيز مع التحديات الكبيرة وتمنى راجيًا من الله لهم التوفيق والسداد ومزيدًا من التقدم والتميز في هذا العام.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
11:28 PM

الكلية التقنية بالدرب تستقبل 60 طالبًا كأول دفعة.. ورضوان للطلاب: استغلوا الإمكانات

شكر من بذلوا الجهود الكبيرة لتشغيل الكلية في وقت وجيز رغم التحديات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان م. فوزي بن أحمد رضوان صباح أمس، الكلية التقنية بمحافظة الدرب التي استقبلت الدفعة الأولى من المتدربين بعدد (٦٠) متدربًا في تخصص الوسائط المتعددة.

وأعرب "رضوان" عن سعادته لما وجده خلال الزيارة من جاهزية القاعات والورش التدريبية وفي أثناء جولته تحدث خلالها مع أبنائه المتدربين محفزًا وناصحًا لهم بالجد والاجتهاد واستغلال الإمكانات والتجهيزات في هذه الكلية الواعدة.

وفي ختام الزيارة، شكر الجميع على رأسهم عميد الكلية المهندس عيسى هادي الشعبي على الجهود الكبيرة التي بذلت لتشغيل الكلية في وقت وجيز مع التحديات الكبيرة وتمنى راجيًا من الله لهم التوفيق والسداد ومزيدًا من التقدم والتميز في هذا العام.

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