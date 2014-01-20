من الشمال السوري للبقاع اللبناني .. "إغاثي الملك سلمان" يواصل عمله الإنساني

وزّع وقود تدفئة و380 سلة غذائية تزن 28 طناً و760 بطانية للاجئين السوريين

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع وقود التدفئة على الأسر النازحة في الشمال السوري؛ حيث وزّع 13,500 لتر من وقود التدفئة في مخيم بزاعة بناحية الباب، يستفيد منها 135 عائلة.

تأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع المتنوعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في سوريا، وفي إطار مشروع تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين السوريين في موسم الشتاء القارس.

كما قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بتوزيع 380 سلة غذائية تزن 28 طناً و120 كيلو جراماً و760 بطانية للاجئين السوريين في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، يستفيد منها 380 عائلة سورية.

كما زار الفريق مخيم الشهداء للتعرُّف على أوضاع اللاجئين، والعمل على تلبية احتياجاتهم بعد العاصفة العنيفة التي شهدها لبنان.

تأتي هذه الجهود في إطار العون المقدّم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.