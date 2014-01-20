النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من الشمال السوري للبقاع اللبناني .. "إغاثي الملك سلمان" يواصل عمله الإنساني

وزّع وقود تدفئة و380 سلة غذائية تزن 28 طناً و760 بطانية للاجئين السوريين

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع وقود التدفئة على الأسر النازحة في الشمال السوري؛ حيث وزّع 13,500 لتر من وقود التدفئة في مخيم بزاعة بناحية الباب، يستفيد منها 135 عائلة.

تأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع المتنوعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في سوريا، وفي إطار مشروع تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين السوريين في موسم الشتاء القارس.

كما قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بتوزيع 380 سلة غذائية تزن 28 طناً و120 كيلو جراماً و760 بطانية للاجئين السوريين في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، يستفيد منها 380 عائلة سورية.

كما زار الفريق مخيم الشهداء للتعرُّف على أوضاع اللاجئين، والعمل على تلبية احتياجاتهم بعد العاصفة العنيفة التي شهدها لبنان.

تأتي هذه الجهود في إطار العون المقدّم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
من الشمال السوري للبقاع اللبناني .. "إغاثي الملك سلمان" يواصل عمله الإنساني
سبق

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع وقود التدفئة على الأسر النازحة في الشمال السوري؛ حيث وزّع 13,500 لتر من وقود التدفئة في مخيم بزاعة بناحية الباب، يستفيد منها 135 عائلة.

تأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع المتنوعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في سوريا، وفي إطار مشروع تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين السوريين في موسم الشتاء القارس.

كما قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بتوزيع 380 سلة غذائية تزن 28 طناً و120 كيلو جراماً و760 بطانية للاجئين السوريين في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، يستفيد منها 380 عائلة سورية.

كما زار الفريق مخيم الشهداء للتعرُّف على أوضاع اللاجئين، والعمل على تلبية احتياجاتهم بعد العاصفة العنيفة التي شهدها لبنان.

تأتي هذه الجهود في إطار العون المقدّم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
10:30 AM

من الشمال السوري للبقاع اللبناني .. "إغاثي الملك سلمان" يواصل عمله الإنساني

وزّع وقود تدفئة و380 سلة غذائية تزن 28 طناً و760 بطانية للاجئين السوريين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,552

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع وقود التدفئة على الأسر النازحة في الشمال السوري؛ حيث وزّع 13,500 لتر من وقود التدفئة في مخيم بزاعة بناحية الباب، يستفيد منها 135 عائلة.

تأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع المتنوعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في سوريا، وفي إطار مشروع تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين السوريين في موسم الشتاء القارس.

كما قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بتوزيع 380 سلة غذائية تزن 28 طناً و120 كيلو جراماً و760 بطانية للاجئين السوريين في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، يستفيد منها 380 عائلة سورية.

كما زار الفريق مخيم الشهداء للتعرُّف على أوضاع اللاجئين، والعمل على تلبية احتياجاتهم بعد العاصفة العنيفة التي شهدها لبنان.

تأتي هذه الجهود في إطار العون المقدّم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,027
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,473
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,337

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة