استمرار التسجيل في دورات برنامج "أُتقن" للمرحلة الثالثة

​"الفهيد": يهدف لرفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، استمرار المؤسسة في تنفيذ الدورات التأهيلية لتدريب أفراد المجتمع من جميع الفئات رجالاً ونساء في التخصصات التقنية والمهنية.

وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت مؤخراً برنامج "أتقن" المرحلة الثالثة، حيث ركزت على رغبات المواطنين والمواطنات لتزويدهم بالدورات التدريبية في 11 تخصصاً تقنيا ومهنيا، منها أربع دورات للجنسين، وأربع دورات للرجال، وثلاث تخصصات للنساء في الخياطة، والتجميل وتصفيف الشعر، والتعريف بقيادة وصيانة المركبات.

وبين الدكتور أحمد الفهيد أن البرامج تهدف إلى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، والمساهمة في تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع ويحقق متطلبات سوق العمل المحلي لمواكبة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المؤسسة أطلقت برنامج "أتقن" المرحلة الثالثة، والذي سيبدأ بتاريخ 16/06/1439ويستمر أربعة أسابيع، ويستهدف 5000 متدرب ومتدربة، وتقدم للمرحلتين السابقتين من البرنامج 33 ألف من الرجال والنساء، وتُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة.