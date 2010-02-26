النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استمرار التسجيل في دورات برنامج "أُتقن" للمرحلة الثالثة

​"الفهيد": يهدف لرفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، استمرار المؤسسة في تنفيذ الدورات التأهيلية لتدريب أفراد المجتمع من جميع الفئات رجالاً ونساء في التخصصات التقنية والمهنية.

وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت مؤخراً برنامج "أتقن" المرحلة الثالثة، حيث ركزت على رغبات المواطنين والمواطنات لتزويدهم بالدورات التدريبية في 11 تخصصاً تقنيا ومهنيا، منها أربع دورات للجنسين، وأربع دورات للرجال، وثلاث تخصصات للنساء في الخياطة، والتجميل وتصفيف الشعر، والتعريف بقيادة وصيانة المركبات.

وبين الدكتور أحمد الفهيد أن البرامج تهدف إلى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، والمساهمة في تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع ويحقق متطلبات سوق العمل المحلي لمواكبة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المؤسسة أطلقت برنامج "أتقن" المرحلة الثالثة، والذي سيبدأ بتاريخ 16/06/1439ويستمر أربعة أسابيع، ويستهدف 5000 متدرب ومتدربة، وتقدم للمرحلتين السابقتين من البرنامج 33 ألف من الرجال والنساء، وتُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
استمرار التسجيل في دورات برنامج "أُتقن" للمرحلة الثالثة
سبق

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، استمرار المؤسسة في تنفيذ الدورات التأهيلية لتدريب أفراد المجتمع من جميع الفئات رجالاً ونساء في التخصصات التقنية والمهنية.

وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت مؤخراً برنامج "أتقن" المرحلة الثالثة، حيث ركزت على رغبات المواطنين والمواطنات لتزويدهم بالدورات التدريبية في 11 تخصصاً تقنيا ومهنيا، منها أربع دورات للجنسين، وأربع دورات للرجال، وثلاث تخصصات للنساء في الخياطة، والتجميل وتصفيف الشعر، والتعريف بقيادة وصيانة المركبات.

وبين الدكتور أحمد الفهيد أن البرامج تهدف إلى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، والمساهمة في تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع ويحقق متطلبات سوق العمل المحلي لمواكبة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المؤسسة أطلقت برنامج "أتقن" المرحلة الثالثة، والذي سيبدأ بتاريخ 16/06/1439ويستمر أربعة أسابيع، ويستهدف 5000 متدرب ومتدربة، وتقدم للمرحلتين السابقتين من البرنامج 33 ألف من الرجال والنساء، وتُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
07:10 PM

استمرار التسجيل في دورات برنامج "أُتقن" للمرحلة الثالثة

​"الفهيد": يهدف لرفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
454

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، استمرار المؤسسة في تنفيذ الدورات التأهيلية لتدريب أفراد المجتمع من جميع الفئات رجالاً ونساء في التخصصات التقنية والمهنية.

وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت مؤخراً برنامج "أتقن" المرحلة الثالثة، حيث ركزت على رغبات المواطنين والمواطنات لتزويدهم بالدورات التدريبية في 11 تخصصاً تقنيا ومهنيا، منها أربع دورات للجنسين، وأربع دورات للرجال، وثلاث تخصصات للنساء في الخياطة، والتجميل وتصفيف الشعر، والتعريف بقيادة وصيانة المركبات.

وبين الدكتور أحمد الفهيد أن البرامج تهدف إلى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، والمساهمة في تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع ويحقق متطلبات سوق العمل المحلي لمواكبة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المؤسسة أطلقت برنامج "أتقن" المرحلة الثالثة، والذي سيبدأ بتاريخ 16/06/1439ويستمر أربعة أسابيع، ويستهدف 5000 متدرب ومتدربة، وتقدم للمرحلتين السابقتين من البرنامج 33 ألف من الرجال والنساء، وتُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة