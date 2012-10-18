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"السديس" يوجّه بخطط استراتيجية تطويرية متكاملة متزامنة مع الرؤية المستقبلية لبداية انحسار الجائحة

سعياً لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لضيوف الرحمن وفق لتطلعات القيادة الرشيدة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتنفيذ خطط استراتيجية تطويرية متكاملة متزامنة مع الرؤية المستقبلية لبداية انحسار الجائحة.

وأكد تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية؛ سعياً لتوفير أفضل الخدمات، وسبل الراحة لضيوف الرحمن، وفق لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية بعد هذه الإنجازات المتوالية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأشار إلى وضع خطة استراتيجية مستقبلية قريبة وبعيدة المدى لتوفير أفضل الخدمات بعد انحسار الجائحة، فدولتنا المباركة جعلت جل اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين والوطن والمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

وفي الختام، رفع "السديس" شكره وتقديره ووافر عرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على حرصهم ومتابعتهم لكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وسأل المولى -عز وجل- أن يطيل في أعمارهم وأن يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد الطيبة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وازدهارها. إنه قريب مجيب.

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"السديس" يوجّه بخطط استراتيجية تطويرية متكاملة متزامنة مع الرؤية المستقبلية لبداية انحسار الجائحة
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتنفيذ خطط استراتيجية تطويرية متكاملة متزامنة مع الرؤية المستقبلية لبداية انحسار الجائحة.

وأكد تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية؛ سعياً لتوفير أفضل الخدمات، وسبل الراحة لضيوف الرحمن، وفق لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية بعد هذه الإنجازات المتوالية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأشار إلى وضع خطة استراتيجية مستقبلية قريبة وبعيدة المدى لتوفير أفضل الخدمات بعد انحسار الجائحة، فدولتنا المباركة جعلت جل اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين والوطن والمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

وفي الختام، رفع "السديس" شكره وتقديره ووافر عرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على حرصهم ومتابعتهم لكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وسأل المولى -عز وجل- أن يطيل في أعمارهم وأن يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد الطيبة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وازدهارها. إنه قريب مجيب.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
02:43 PM

"السديس" يوجّه بخطط استراتيجية تطويرية متكاملة متزامنة مع الرؤية المستقبلية لبداية انحسار الجائحة

سعياً لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لضيوف الرحمن وفق لتطلعات القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتنفيذ خطط استراتيجية تطويرية متكاملة متزامنة مع الرؤية المستقبلية لبداية انحسار الجائحة.

وأكد تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية؛ سعياً لتوفير أفضل الخدمات، وسبل الراحة لضيوف الرحمن، وفق لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية بعد هذه الإنجازات المتوالية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأشار إلى وضع خطة استراتيجية مستقبلية قريبة وبعيدة المدى لتوفير أفضل الخدمات بعد انحسار الجائحة، فدولتنا المباركة جعلت جل اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين والوطن والمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

وفي الختام، رفع "السديس" شكره وتقديره ووافر عرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على حرصهم ومتابعتهم لكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وسأل المولى -عز وجل- أن يطيل في أعمارهم وأن يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد الطيبة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وازدهارها. إنه قريب مجيب.

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