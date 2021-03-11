"زين السعودية" تطلق منصّة GeForce NOW Beta في المملكة

ضمن شراكة مع NVIDIA لتطوير تجربة الألعاب الإلكترونية

أعلنت شركة "زين السعودية" عن تعاونها مع NVIDIA، مزوّد الألعاب الإلكترونية الرائد في الحوسبة، من أجل إطلاق منصّة GeForce NOW للألعاب السحابية، وبشكل حصري، على شبكة الجيل الخامس (5G) في المملكة العربية السعودية.

وتقوم منصة GeForce NO، وهي منصّة بث ألعاب سحابية؛ ببث العديد من الألعاب على جهاز الكمبيوتر لأشهر متاجر الألعاب الرقمية، وتضم Steam وEpic Games Store، وقريباً GOG.com التي توفّر للاعبين سهولة الاستمتاع بها من خلال مختلف الأجهزة، دون الحاجة إلى أي أجهزة دعم محددة.

وكذلك تمنح المنصة هواة الألعاب الإلكترونية أكثر من 300 لعبة يمكن لعبها على أكثر من جهاز ومن أي مكان ودون الحاجة إلى تحميلها، بالإضافة إلى ميّزات التحديث الذاتي والتخزين اللامحدود.

وتمكّن الألعاب السحابية المستخدمين من تشغيل وتخزين الألعاب عن بُعد على خوادم خاصة، وبثّها مباشرة على أجهزتهم من دون الحاجة إلى أي أجهزة متقدّمة أو عالية الكفاءة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال نائب الرئيس التنفيذي للتواصل في "زين السعودية" ريان بن عبدالله التركي: في زين، نفخر دائماً بتلبية احتياجات جيلنا الرقمي هنا في المملكة، خاصة أنه يعتبر جيلاً متطوّراً ويتقن استخدام أحدث التقنيات المبتكرة والحديثة في عالم الرياضات الإلكترونية.

وأضاف: المملكة تحتضن، وحدها، أكثر من 5.8 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية، ومع التنامي المستمر لهذا القطاع، أصبح من المتوقع أن ترتفع نسبة المستخدمين من 13.4% خلال العام 2020، إلى 17.5% بحلول العام 2025.

وأردف "التركي": هذه الشراكة بمثابة فرصة ممتازة لهذا الجيل، كونها توفر محتوى جديداً مع إنترنت فائق السرعة، وزمن وصول منخفض للغاية، وسعة فائقة من خلال الألياف، والتي ستوفر تجربة جديدة من خلال الجيل الخامس.

وتابع: كانت جهودنا في دعم الألعاب الإلكترونية واضحة منذ بداية إطلاق شبكة الجيل الخامس الخاصة بنا حيث دعمنا بطولات رياضة إلكترونية وطنية، ونتعهّد في زين بمواصلة السعي إلى تحسين تجربة الألعاب الإلكترونية من خلال تقديم خدمات فريدة ومبتكرة".

وسلّط "التركي" الضوء على ميّزات هذه الاتفاقية وفوائدها لجميع المستخدمين من الأعمار والفئات كافة، قائلاً: من خلال هذه الخدمة الفريدة، تدمج زين السعودية أحدث التقنيات مع أفضل محتوى وأسهل وصول من أي مكان وعبر أي جهاز.

وأضاف: تعد GeForce NOW تجربة رقمية متكاملة ستعيد صياغة مفهوم الألعاب الإلكترونية من خلال تقديم تجربة لعب فريدة لا تحتاج إلى أي معدّات أو تخزين أو متطلّبات معالجة متقدمة.

وتابع: تكمل هذه الشراكات الواعدة رؤية "زين السعودية" للبقاء في صدارة رحلة التحول الرقمي السعودي من خلال تقديم أحدث التقنيات لجميع فئات المجتمع في المملكة، والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضمن إثراء قطاع الترفيه وجودة الحياة للجميع.

جدير بالذكر أن الشركة ساهمت في استثمارات نوعية في مجال تطوير شبكة الجيل الخامس (5G)، حيث أصبحت "زين السعودية" في المركز الأول في نشر خدمات الجيل الخامس على مستوى جميع مناطق المملكة، تغطّي 50 مدينة عبر أكثر من 4700 برج.

وتتميز شبكة الجيل الخامس (5G) من "زين السعودية" ببنية تحتية عصرية يتم الاستثمار في تطويرها وتوسعتها باستمرار، وتحدّث خريطتها أسبوعياً على الموقع الإلكتروني.

وتعد "زين السعودية" أول مشغّل اتصالات في العالم يوفّر خاصية دمج تردّدات الجيل الخامس، والتي تمكّن سرعة الإنترنت من الوصول إلى 2.4 غيغابت في الثانية.

وتأتي هذه الإنجازات بالتوازي مع فوز "زين السعودية" بثلاث جوائز من شركة "أوبن سيجنال" (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، هي: "أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس للمستخدمين (5G)"، و"أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)".

وقد فازت "زين السعودية" بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة، والمعتمدة من شركة "أوكلا" العالمية خلال عام 2020.

وتصدرت "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس (5G) على مستوى المملكة.