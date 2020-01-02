"فيتوريا" و"عسيري".. وحديث أخير عن السوبر السعودي

غدًا الجمعة في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية

يعقد غدًا الجمعة، وتحديدًا عند الساعة 5:30 مساءً، المدير الفني للنصر "البرتغالي" روي فيتوريا، مؤتمرًا صحافيًّا في قاعة المؤتمرات بملعب "الجوهرة" للكشف عن آخر استعدادات الفريق الكروي الأول قبل مواجهة نظيره التعاون في نهائي السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة.



في المقابل يتحدث المدير الفني للتعاون "الوطني" عبدالله عسيري، عند الساعة السادسة مساءً من ذات اليوم، عن تحضيراته لمواجهة النصر، وخاصة أنه يصل للنهائي لأول مرة كمدير للفريق "فنيًّا".



الجدير بالذكر أن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، سيحتضن اللقاء عند الساعة 8:15 من مساء السبت المقبل.