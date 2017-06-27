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بالتعاون مع الجمعية .. "تحكم" و "إنسان" ينظمان بطولة للسيارات اللاسلكية

أقام الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم"، أمس، بالتعاون مع جمعية إنسان، بطولة الرياضات اللاسلكية في مقر نادي جمعية إنسان في إطار اتفاقية تأهيل وتمكين أبناء الجمعية لممارسة الرياضات اللاسلكية والمنافسة في بطولاتها.

وضمت البطولة فئتين؛ الأولى فئة الدراق ريس (لأبناء جمعية إنسان)، والثانية فئة الدرفت دفع خلفي (للمحترفين)؛ حيث جاء ترتيب الفائزين من أبناء جمعية إنسان لفئة سيارات الدراق ريس كالتالي: المركز الأول يحيى العمري، المركز الثاني عبدالعزيز الدوسري، ‏المركز الثالث: تركي العمري.

وفي فئة سيارات الدريفت للمحترفين: المركز الأول سعد السليماني، ‏المركز الثاني طلال الحناكي، المركز الثالث أحسن أمجد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالتعاون مع الجمعية .. "تحكم" و "إنسان" ينظمان بطولة للسيارات اللاسلكية
سبق

أقام الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم"، أمس، بالتعاون مع جمعية إنسان، بطولة الرياضات اللاسلكية في مقر نادي جمعية إنسان في إطار اتفاقية تأهيل وتمكين أبناء الجمعية لممارسة الرياضات اللاسلكية والمنافسة في بطولاتها.

وضمت البطولة فئتين؛ الأولى فئة الدراق ريس (لأبناء جمعية إنسان)، والثانية فئة الدرفت دفع خلفي (للمحترفين)؛ حيث جاء ترتيب الفائزين من أبناء جمعية إنسان لفئة سيارات الدراق ريس كالتالي: المركز الأول يحيى العمري، المركز الثاني عبدالعزيز الدوسري، ‏المركز الثالث: تركي العمري.

وفي فئة سيارات الدريفت للمحترفين: المركز الأول سعد السليماني، ‏المركز الثاني طلال الحناكي، المركز الثالث أحسن أمجد.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
07:05 PM

بالتعاون مع الجمعية .. "تحكم" و "إنسان" ينظمان بطولة للسيارات اللاسلكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم"، أمس، بالتعاون مع جمعية إنسان، بطولة الرياضات اللاسلكية في مقر نادي جمعية إنسان في إطار اتفاقية تأهيل وتمكين أبناء الجمعية لممارسة الرياضات اللاسلكية والمنافسة في بطولاتها.

وضمت البطولة فئتين؛ الأولى فئة الدراق ريس (لأبناء جمعية إنسان)، والثانية فئة الدرفت دفع خلفي (للمحترفين)؛ حيث جاء ترتيب الفائزين من أبناء جمعية إنسان لفئة سيارات الدراق ريس كالتالي: المركز الأول يحيى العمري، المركز الثاني عبدالعزيز الدوسري، ‏المركز الثالث: تركي العمري.

وفي فئة سيارات الدريفت للمحترفين: المركز الأول سعد السليماني، ‏المركز الثاني طلال الحناكي، المركز الثالث أحسن أمجد.

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