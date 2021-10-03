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احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ

مسابقة هي الأولى من نوعها هناك.. المشاركون 122 و"الرفاعي" الأول

أطلق شاب من محافظة الليث، مسابقة شعرية وطنية على لون "الكسرة" احتفاءً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة؛ لتكون أول مسابقة في هذا المجال على مستوى المحافظة بدعم من محافظ الليث.

وقال صاحب المبادرة تركي بن سعد المهابي؛ لـ"سبق"، وهو شاعر من محافظة الليث: تشرفتُ بإطلاق مسابقة "أجمل كسرة" شعرية في الوطن احتفاءً بيومه الحادي والتسعين المجيد وتم وضع جوائز قيمة لأجمل ثلاث كسرات".

وأضاف: "قامت فكرة المسابقة الموجهة عبر منصة سناب شات على مشاركة كل شاعر بكسرة من بيتين تتضمن الإشارة إلى اليوم الوطني الـ 91 والحب والولاء للوطن والقادة؛ وقد تم تكوين لجنة التحكيم من سبعة أعضاء من شعراء الكسرة وأرباب الفكر والنقد والأدب وعمالقة في شعر الكسرة، ولهم باع طويل في هذا الموروث الجميل، وهم: الشاعر سعد بن عباس المهابي؛ من الليث، ومحمد سعيد بن ضويعن الأحمدي؛ من المدينة المنوّرة، وعبدالعزيز بن مرزوق الرويشد؛ من جدة، وطارق بن محمد القاضي؛ من ينبع، ومحمد بن عليان الصبحي؛ من الرايس، وتوفيق بن عطية الله البلادي؛ من رابغ، وردة الله بن بخيت العصلاني؛ من مستورة".

وتابع: "الفائز الأول في أجمل كسرة شعريه عن اليوم الوطني الـ 91، مسلم بن محمد الرفاعي؛ من ينبع، والثاني عبد الله بن وصل الله الرحيلي؛ من المدينة المنوّرة، والثالث مازن عبدالرحمن الصاعدي؛ من المدينة المنوّرة؛ فيما بلغ عدد المشاركين 122 شاعراً وشاعرة".

وقدّم "المهابي"؛ شكره لمحافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي؛ الذي دعّم وشجّع المسابقة من أول يوم لانطلاقها حتى تكريم الفائزين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ
سبق

أطلق شاب من محافظة الليث، مسابقة شعرية وطنية على لون "الكسرة" احتفاءً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة؛ لتكون أول مسابقة في هذا المجال على مستوى المحافظة بدعم من محافظ الليث.

وقال صاحب المبادرة تركي بن سعد المهابي؛ لـ"سبق"، وهو شاعر من محافظة الليث: تشرفتُ بإطلاق مسابقة "أجمل كسرة" شعرية في الوطن احتفاءً بيومه الحادي والتسعين المجيد وتم وضع جوائز قيمة لأجمل ثلاث كسرات".

وأضاف: "قامت فكرة المسابقة الموجهة عبر منصة سناب شات على مشاركة كل شاعر بكسرة من بيتين تتضمن الإشارة إلى اليوم الوطني الـ 91 والحب والولاء للوطن والقادة؛ وقد تم تكوين لجنة التحكيم من سبعة أعضاء من شعراء الكسرة وأرباب الفكر والنقد والأدب وعمالقة في شعر الكسرة، ولهم باع طويل في هذا الموروث الجميل، وهم: الشاعر سعد بن عباس المهابي؛ من الليث، ومحمد سعيد بن ضويعن الأحمدي؛ من المدينة المنوّرة، وعبدالعزيز بن مرزوق الرويشد؛ من جدة، وطارق بن محمد القاضي؛ من ينبع، ومحمد بن عليان الصبحي؛ من الرايس، وتوفيق بن عطية الله البلادي؛ من رابغ، وردة الله بن بخيت العصلاني؛ من مستورة".

وتابع: "الفائز الأول في أجمل كسرة شعريه عن اليوم الوطني الـ 91، مسلم بن محمد الرفاعي؛ من ينبع، والثاني عبد الله بن وصل الله الرحيلي؛ من المدينة المنوّرة، والثالث مازن عبدالرحمن الصاعدي؛ من المدينة المنوّرة؛ فيما بلغ عدد المشاركين 122 شاعراً وشاعرة".

وقدّم "المهابي"؛ شكره لمحافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي؛ الذي دعّم وشجّع المسابقة من أول يوم لانطلاقها حتى تكريم الفائزين.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
01:30 PM

احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ

مسابقة هي الأولى من نوعها هناك.. المشاركون 122 و"الرفاعي" الأول

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أطلق شاب من محافظة الليث، مسابقة شعرية وطنية على لون "الكسرة" احتفاءً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة؛ لتكون أول مسابقة في هذا المجال على مستوى المحافظة بدعم من محافظ الليث.

وقال صاحب المبادرة تركي بن سعد المهابي؛ لـ"سبق"، وهو شاعر من محافظة الليث: تشرفتُ بإطلاق مسابقة "أجمل كسرة" شعرية في الوطن احتفاءً بيومه الحادي والتسعين المجيد وتم وضع جوائز قيمة لأجمل ثلاث كسرات".

وأضاف: "قامت فكرة المسابقة الموجهة عبر منصة سناب شات على مشاركة كل شاعر بكسرة من بيتين تتضمن الإشارة إلى اليوم الوطني الـ 91 والحب والولاء للوطن والقادة؛ وقد تم تكوين لجنة التحكيم من سبعة أعضاء من شعراء الكسرة وأرباب الفكر والنقد والأدب وعمالقة في شعر الكسرة، ولهم باع طويل في هذا الموروث الجميل، وهم: الشاعر سعد بن عباس المهابي؛ من الليث، ومحمد سعيد بن ضويعن الأحمدي؛ من المدينة المنوّرة، وعبدالعزيز بن مرزوق الرويشد؛ من جدة، وطارق بن محمد القاضي؛ من ينبع، ومحمد بن عليان الصبحي؛ من الرايس، وتوفيق بن عطية الله البلادي؛ من رابغ، وردة الله بن بخيت العصلاني؛ من مستورة".

وتابع: "الفائز الأول في أجمل كسرة شعريه عن اليوم الوطني الـ 91، مسلم بن محمد الرفاعي؛ من ينبع، والثاني عبد الله بن وصل الله الرحيلي؛ من المدينة المنوّرة، والثالث مازن عبدالرحمن الصاعدي؛ من المدينة المنوّرة؛ فيما بلغ عدد المشاركين 122 شاعراً وشاعرة".

وقدّم "المهابي"؛ شكره لمحافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي؛ الذي دعّم وشجّع المسابقة من أول يوم لانطلاقها حتى تكريم الفائزين.

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