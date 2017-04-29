١٤ ألف وجبة إفطار و١٢٣ ألف عبوة مياه زمزم لقاصدي المسجد النبوي

ضمن منظومة الخدمات المقدمة للمصلين بالتعاون بين الجهات المعنية

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من 14 ألف وجبة إفطار صائم قدمتها الجهات والجمعيات الخيرية.

كما تم توزيع 123 ألف عبوة مياه زمزم على مصليات النساء خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وفق الإجراءات الاحترازية.

ويأتي ذلك ضمن منظومة الخدمات المقدمة للمصلين بالتعاون بين الجهات المعنية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله-.