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شاهد .. تحذيرات من سيول "جسر شهدان" بالطريق الدولي بصبيا

المواطنون يطالبون بتعجيل تنظيفه

حذّر مواطنون من مخاطر بقاء مجرى وادي شهدان من تحت الجسر على حالته الراهنة وقد طمرته السيول بالطين وأصبح منخفضًا؛ مما قد يتسبب بفيض المياه إلى أعلى الطريق وتكرار حوادث قطع الطريق الدولي بصبيا.

وأكد المواطنون أن على الجهات المسؤولة الإسراع في تنظيف المجرى تحسباً لأي سيول قادمة؛ نظراً لتكرار تحذيرات الدفاع المدني بالمنطقة، حيث إن المجرى أصبح قريباً من الجسر.

وكانت وزارة النقل أوقفت سير الشاحنات على ذلك الجسر قبل سنوات بسبب كثافة السيول ومخاوف من وضعه، وعملت على صيانته، فيما جدد بعض المارة تحذيراتهم من تبعات عدم تسريع العمل في الجسر.

وادي شهدان جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. تحذيرات من سيول "جسر شهدان" بالطريق الدولي بصبيا
سبق

حذّر مواطنون من مخاطر بقاء مجرى وادي شهدان من تحت الجسر على حالته الراهنة وقد طمرته السيول بالطين وأصبح منخفضًا؛ مما قد يتسبب بفيض المياه إلى أعلى الطريق وتكرار حوادث قطع الطريق الدولي بصبيا.

وأكد المواطنون أن على الجهات المسؤولة الإسراع في تنظيف المجرى تحسباً لأي سيول قادمة؛ نظراً لتكرار تحذيرات الدفاع المدني بالمنطقة، حيث إن المجرى أصبح قريباً من الجسر.

وكانت وزارة النقل أوقفت سير الشاحنات على ذلك الجسر قبل سنوات بسبب كثافة السيول ومخاوف من وضعه، وعملت على صيانته، فيما جدد بعض المارة تحذيراتهم من تبعات عدم تسريع العمل في الجسر.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
09:25 PM

شاهد .. تحذيرات من سيول "جسر شهدان" بالطريق الدولي بصبيا

المواطنون يطالبون بتعجيل تنظيفه

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
996

حذّر مواطنون من مخاطر بقاء مجرى وادي شهدان من تحت الجسر على حالته الراهنة وقد طمرته السيول بالطين وأصبح منخفضًا؛ مما قد يتسبب بفيض المياه إلى أعلى الطريق وتكرار حوادث قطع الطريق الدولي بصبيا.

وأكد المواطنون أن على الجهات المسؤولة الإسراع في تنظيف المجرى تحسباً لأي سيول قادمة؛ نظراً لتكرار تحذيرات الدفاع المدني بالمنطقة، حيث إن المجرى أصبح قريباً من الجسر.

وكانت وزارة النقل أوقفت سير الشاحنات على ذلك الجسر قبل سنوات بسبب كثافة السيول ومخاوف من وضعه، وعملت على صيانته، فيما جدد بعض المارة تحذيراتهم من تبعات عدم تسريع العمل في الجسر.

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