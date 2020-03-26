إطلاق حملة #إثراء_معك من خلال باقة من البرامج التفاعلية عبر منصاته الرقمية

ضمن مبادرته "إثراء التواصل" والتي تُقدّم لجميع فئات المجتمع

أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي"إثراء"، أمس الأربعاء، باقة من البرامج التفاعلية ضمن مبادرة "إثراء التواصل" والتي تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والثقافية والتي تُقدّم لجميع فئات المجتمع عبر منصاته الرقمية.

من جهته، ذكر مدير مركز "إثراء" المهندس حسين حنبظاظة "استجابةً لدعوة حكومتنا الرشيدة ببقاء المواطنين في المنزل للحفاظ على الصحة العامة والتزاماً بواجبنا الوطني تجاه المجتمع، أطلق المركز بوابة "إثراء التواصل" وذلك تعزيزاً لجهود المملكة في الحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد19)، عبر استثمار الوقت وتنمية جوانب الإبداع في حقول الفكر والثقافة، كما أن المركز فتح باب الاستعارة من المكتبة الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع عبر عضوية مجانية مؤقتة بعد أن كانت مقتصرة على من يملكون "عضوية إثراء" تضامناً مع حملة #كلنا_مسؤول".

وسيكون المحتوى الرقمي متوفراً عبر الموقع الإلكتروني للمركز إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وسناب شات ومدونة إثراء وتويتر عبر وسم # إثراء_معك، لتقديم برامج تفاعلية متنوعة ذات ثراء معرفي وفكري تغطي المسارات الخمسة التي تقوم عليها برامج المركز وهي: الإبداع، والثقافة، والمعرفة، والفن، والمجتمع.

مكتبة إثراء

يمنح إثراء للقراء عضوية مجانية مؤقتة، يتيح لهم الوصول إلى مكتبة إثراء الافتراضية على موقع إثراء الإلكتروني وتطبيق إثراء، التي تضم آلاف الكتب الرقمية بما يجعلها وجهةً مفضلة لمحبي القراءة.

جولة إثراء الافتراضية

تأخذ الزوّار في رحلة استكشافية فريدة من نوعها، من خلال موقع إثراء الإلكتروني وتطبيق إثراء، عبر أقسام المركز المختلفة للتعرف عن الجوانب المدهشة والملهمة وراء هذه الأقسام.

كتاب في دقيقة

هي مسابقة إلكترونية ينظمها المركز كل يوم خميس، وتقوم على تقديم محتوى تفاعلي يشارك فيه الأطفال والشباب بمواد قرائية بشكل أسبوعي عبر موقع التواصل الإلكتروني تويتر.

إثراء.. أن تكون مبدعاً

تمثل منصة افتراضية تفاعلية تقدم عبر اليوتيوب للجمهور فرصة الاستفادة من خبرائنا ومبدعينا في مختلف المجالات، بطريقة تفاعلية تخلق الحوار وتثري المعرفة بين جمهور إثراء والمختصين.

أطفال إثراء

يهدف برنامج أطفال إثراء إلى إلهام العقول وخلق بيئة تفاعلية مع الأطفال عبر تعليمهم من خلال حكاية القصص، والرسم والجلسات التعليمية العميقة عبر اليويتوب والبودكاست في كل يوم جمعة وأربعاء.

مجتمع إثراء

يعقد مجتمع إثراء لقاءات خاصة بصفة شهرية من خلال منصة Live storm، ويتناول موضوعات متخصصة في الفنون والثقافة، وتهدف هذه اللقاءات إلى خلق الحوار وتبادل الثقافات بين أوساط المهتمين في مجالات مختلفة كالسينما والمسرح، أو العلوم والابتكار.

قصص من إثراء

قصص يرويها لكم من شهدوا وساهموا في بناء المركز ويروون عبر اليوتيوب ما وراء مكوناته المختلفة بالإضافة للتفاصيل التي شكلت إثراء كمبنى وكمعنى.