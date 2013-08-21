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انطلاق 73 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي بتعليم الرياض

في إطار التنفيذ المقرر لخطة التوسع.. ومواكبة لرؤية المملكة 2030

تنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد 73 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تقدم خدماتها التعليمية والتربوية، للصفوف الأولية بنين؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وكانت هذه المدارس مخصصة للبنين، وقد تم تحويلها لمدارس طفولة مبكرة يشرف عليها معلمات متخصصات في الطفولة المبكرة والصفوف الأولية، كما سيتم افتتاح ست روضات مستقلة لهذا العام.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي: انطلاق العمل في هذه المدارس وتجهيزها يأتي حرصًا على تفعيل خطط وزارة التعليم الاستراتيجية في التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة.

وأضاف: الإدارة قامت بتجهيز هذه المدارس من خلال تأهيل بعض المباني المدرسية وتجهيزها كمبان للطفولة المبكرة؛ حيث بلغ عدد الفصول الدراسية فيها 990 تستوعب 29659 طالبًا.

وأردف: تم كذلك استحداث 161 فصلًا جديدًا لرياض الأطفال تستوعب 4157 طفلًا، إضافة إلى إسناد تدريس 11460 طالبًا في الصفوف الأولية لـ83 مدرسة بنات.

وأردف "الوهيبي": التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، يهدف إلى زيادة فرص التحاق الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

ولفت إلى أن هذه المدارس سيشرف عليها معلمات متخصصات يقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية؛ بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

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انطلاق 73 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي بتعليم الرياض
سبق

تنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد 73 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تقدم خدماتها التعليمية والتربوية، للصفوف الأولية بنين؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وكانت هذه المدارس مخصصة للبنين، وقد تم تحويلها لمدارس طفولة مبكرة يشرف عليها معلمات متخصصات في الطفولة المبكرة والصفوف الأولية، كما سيتم افتتاح ست روضات مستقلة لهذا العام.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي: انطلاق العمل في هذه المدارس وتجهيزها يأتي حرصًا على تفعيل خطط وزارة التعليم الاستراتيجية في التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة.

وأضاف: الإدارة قامت بتجهيز هذه المدارس من خلال تأهيل بعض المباني المدرسية وتجهيزها كمبان للطفولة المبكرة؛ حيث بلغ عدد الفصول الدراسية فيها 990 تستوعب 29659 طالبًا.

وأردف: تم كذلك استحداث 161 فصلًا جديدًا لرياض الأطفال تستوعب 4157 طفلًا، إضافة إلى إسناد تدريس 11460 طالبًا في الصفوف الأولية لـ83 مدرسة بنات.

وأردف "الوهيبي": التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، يهدف إلى زيادة فرص التحاق الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

ولفت إلى أن هذه المدارس سيشرف عليها معلمات متخصصات يقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية؛ بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
02:32 PM

انطلاق 73 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي بتعليم الرياض

في إطار التنفيذ المقرر لخطة التوسع.. ومواكبة لرؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد 73 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تقدم خدماتها التعليمية والتربوية، للصفوف الأولية بنين؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وكانت هذه المدارس مخصصة للبنين، وقد تم تحويلها لمدارس طفولة مبكرة يشرف عليها معلمات متخصصات في الطفولة المبكرة والصفوف الأولية، كما سيتم افتتاح ست روضات مستقلة لهذا العام.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي: انطلاق العمل في هذه المدارس وتجهيزها يأتي حرصًا على تفعيل خطط وزارة التعليم الاستراتيجية في التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة.

وأضاف: الإدارة قامت بتجهيز هذه المدارس من خلال تأهيل بعض المباني المدرسية وتجهيزها كمبان للطفولة المبكرة؛ حيث بلغ عدد الفصول الدراسية فيها 990 تستوعب 29659 طالبًا.

وأردف: تم كذلك استحداث 161 فصلًا جديدًا لرياض الأطفال تستوعب 4157 طفلًا، إضافة إلى إسناد تدريس 11460 طالبًا في الصفوف الأولية لـ83 مدرسة بنات.

وأردف "الوهيبي": التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، يهدف إلى زيادة فرص التحاق الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

ولفت إلى أن هذه المدارس سيشرف عليها معلمات متخصصات يقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية؛ بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

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