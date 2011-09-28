"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والمدني: اتبعوا الإرشادات
قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة خباش، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والمدني: اتبعوا الإرشادات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-28
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة خباش، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:00 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والمدني: اتبعوا الإرشادات
قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة خباش، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.