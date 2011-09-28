"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والمدني: اتبعوا الإرشادات

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة خباش، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.