أصدر محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم, اليوم، أول شهادة عدم ممانعة إلكترونية على تركز اقتصادي عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، التي تضم حزمة واسعة من الخدمات المُقدمة للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال؛ لرفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل الوصول للخدمات بكامل الشفافية، ومتابعة الطلبات في كل مراحلها لضمان الجودة، سعيًا لتحقيق رضا المستفيد. جاء ذلك انطلاقًا من مساعي الهيئة العامة للمنافسة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للتحول الرقمي. وتتمثل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين في استقبال الشكاوى والبلاغات، والبت في طلبات الاندماج والاستحواذ، واستقبال طلبات الإعفاء من تطبيق النظام، والتسوية والمصالحة، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل البرامج التدريبية وغيرها من الخدمات.

محافظ "المنافسة" يصدر أول شهادة عدم ممانعة إلكترونية على تركز اقتصادي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-08 أصدر محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم, اليوم، أول شهادة عدم ممانعة إلكترونية على تركز اقتصادي عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، التي تضم حزمة واسعة من الخدمات المُقدمة للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال؛ لرفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل الوصول للخدمات بكامل الشفافية، ومتابعة الطلبات في كل مراحلها لضمان الجودة، سعيًا لتحقيق رضا المستفيد.



جاء ذلك انطلاقًا من مساعي الهيئة العامة للمنافسة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للتحول الرقمي.



وتتمثل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين في استقبال الشكاوى والبلاغات، والبت في طلبات الاندماج والاستحواذ، واستقبال طلبات الإعفاء من تطبيق النظام، والتسوية والمصالحة، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل البرامج التدريبية وغيرها من الخدمات.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 02:54 PM

محافظ "المنافسة" يصدر أول شهادة عدم ممانعة إلكترونية على تركز اقتصادي بهدف تسهيل الوصول للخدمات بكامل الشفافية ومتابعة الطلبات في كل مراحلها





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أصدر محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم, اليوم، أول شهادة عدم ممانعة إلكترونية على تركز اقتصادي عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، التي تضم حزمة واسعة من الخدمات المُقدمة للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال؛ لرفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل الوصول للخدمات بكامل الشفافية، ومتابعة الطلبات في كل مراحلها لضمان الجودة، سعيًا لتحقيق رضا المستفيد.



جاء ذلك انطلاقًا من مساعي الهيئة العامة للمنافسة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للتحول الرقمي.



وتتمثل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين في استقبال الشكاوى والبلاغات، والبت في طلبات الاندماج والاستحواذ، واستقبال طلبات الإعفاء من تطبيق النظام، والتسوية والمصالحة، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل البرامج التدريبية وغيرها من الخدمات.