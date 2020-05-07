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"الغذاء والدواء" تضبط منشأة مخالفة تصنع وتعبئ معقمات اليد بالقطيف

تعمل دون ترخيص وبالمخالفة لاشتراطات التصنيع.. وأحيلت للتحقيق

رصدت هيئة الغذاء والدواء في القطيف، مصنعًا يقوم بتصنيع وتعبئة معقمات اليدين دون ترخيص، إضافة لمخالفته اشتراطات التصنيع.

وأكدت الهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم التحفّظ على جميع منتجات خطوط الإنتاج، وإحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تضبط منشأة مخالفة تصنع وتعبئ معقمات اليد بالقطيف
سبق

رصدت هيئة الغذاء والدواء في القطيف، مصنعًا يقوم بتصنيع وتعبئة معقمات اليدين دون ترخيص، إضافة لمخالفته اشتراطات التصنيع.

وأكدت الهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم التحفّظ على جميع منتجات خطوط الإنتاج، وإحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:40 AM

"الغذاء والدواء" تضبط منشأة مخالفة تصنع وتعبئ معقمات اليد بالقطيف

تعمل دون ترخيص وبالمخالفة لاشتراطات التصنيع.. وأحيلت للتحقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,193

رصدت هيئة الغذاء والدواء في القطيف، مصنعًا يقوم بتصنيع وتعبئة معقمات اليدين دون ترخيص، إضافة لمخالفته اشتراطات التصنيع.

وأكدت الهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم التحفّظ على جميع منتجات خطوط الإنتاج، وإحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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