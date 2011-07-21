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بالفيديو من منى.. داعية: استمتعنا بالحج الاستثنائي وعشنا لحظات سعيدة

قال عبر "سبق": حج ناجح طبقت فيه كل الشروط والاحترازات وسيسجله التاريخ

سجل الدكتور والداعية سلطان المطيري رسالة شكر وتقدير وعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على الجهود الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لتمكين الناس من الحج رغم جائحة كورونا، مبينًا أن الحج ناجح بكل المقاييس ومحقق لكل الضوابط التي فرضتها منظمة الصحة العالمية في ظل كورونا.

وقال عبر مقطع فيديو وثقته "سبق" عصر اليوم الأول من أيام التشريق من مشعر منى: أسجل عبر منبر "سبق" برسالة شكر واعتزاز لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على النجاح الكبير لهذا الحج الاستثنائي الذي سيسجل بالتاريخ أنه حج استثنائي طبقت فيه كل الشروط والاحترازات بشدة من كمامات وتحقيق التباعد وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وقال "المطيري": عشنا لحظات سعيدة واستمتعنا بالحج منذ دخولنا مطار الملك عبد العزيز بجدة، وتنقلاتنا بالمشاعر المقدسة، وكان حجًّا ناجحًا بكل المقاييس، تشاركت كل الجهات الحكومية بإنجاحه وبكل جدارة.

واختتم الدكتور المطيري حديثه لـ"سبق" بقوله: من لا يشكر الناس لا يشكر الله؛ فشكرًا خادم الحرمين، وشكرًا سمو ولي العهد الأمين، وشكرًا لكل المخلصين من أبناء المملكة، وتقبل الله من الجميع صالح أعمالهم.

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بالفيديو من منى.. داعية: استمتعنا بالحج الاستثنائي وعشنا لحظات سعيدة
سبق

سجل الدكتور والداعية سلطان المطيري رسالة شكر وتقدير وعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على الجهود الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لتمكين الناس من الحج رغم جائحة كورونا، مبينًا أن الحج ناجح بكل المقاييس ومحقق لكل الضوابط التي فرضتها منظمة الصحة العالمية في ظل كورونا.

وقال عبر مقطع فيديو وثقته "سبق" عصر اليوم الأول من أيام التشريق من مشعر منى: أسجل عبر منبر "سبق" برسالة شكر واعتزاز لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على النجاح الكبير لهذا الحج الاستثنائي الذي سيسجل بالتاريخ أنه حج استثنائي طبقت فيه كل الشروط والاحترازات بشدة من كمامات وتحقيق التباعد وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وقال "المطيري": عشنا لحظات سعيدة واستمتعنا بالحج منذ دخولنا مطار الملك عبد العزيز بجدة، وتنقلاتنا بالمشاعر المقدسة، وكان حجًّا ناجحًا بكل المقاييس، تشاركت كل الجهات الحكومية بإنجاحه وبكل جدارة.

واختتم الدكتور المطيري حديثه لـ"سبق" بقوله: من لا يشكر الناس لا يشكر الله؛ فشكرًا خادم الحرمين، وشكرًا سمو ولي العهد الأمين، وشكرًا لكل المخلصين من أبناء المملكة، وتقبل الله من الجميع صالح أعمالهم.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
07:57 PM

بالفيديو من منى.. داعية: استمتعنا بالحج الاستثنائي وعشنا لحظات سعيدة

قال عبر "سبق": حج ناجح طبقت فيه كل الشروط والاحترازات وسيسجله التاريخ

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
1,477

سجل الدكتور والداعية سلطان المطيري رسالة شكر وتقدير وعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على الجهود الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لتمكين الناس من الحج رغم جائحة كورونا، مبينًا أن الحج ناجح بكل المقاييس ومحقق لكل الضوابط التي فرضتها منظمة الصحة العالمية في ظل كورونا.

وقال عبر مقطع فيديو وثقته "سبق" عصر اليوم الأول من أيام التشريق من مشعر منى: أسجل عبر منبر "سبق" برسالة شكر واعتزاز لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على النجاح الكبير لهذا الحج الاستثنائي الذي سيسجل بالتاريخ أنه حج استثنائي طبقت فيه كل الشروط والاحترازات بشدة من كمامات وتحقيق التباعد وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وقال "المطيري": عشنا لحظات سعيدة واستمتعنا بالحج منذ دخولنا مطار الملك عبد العزيز بجدة، وتنقلاتنا بالمشاعر المقدسة، وكان حجًّا ناجحًا بكل المقاييس، تشاركت كل الجهات الحكومية بإنجاحه وبكل جدارة.

واختتم الدكتور المطيري حديثه لـ"سبق" بقوله: من لا يشكر الناس لا يشكر الله؛ فشكرًا خادم الحرمين، وشكرًا سمو ولي العهد الأمين، وشكرًا لكل المخلصين من أبناء المملكة، وتقبل الله من الجميع صالح أعمالهم.

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